Los 4 errores de Teodoro García Egea

El terremoto político de ayer entre la presente de la Comunidad de Madrid Isabel García Ayuso y Pablo Casado, presidente del Partido Popular es una lucha de poder político, desencadenado por Pablo Casado al cometer el gran error de dar todo el poder del partido a un personaje que no ha demostrado nada en política y si mucha ambición: García Egea. Desde que vio el triunfo incontestable de Ayuso el día 4 de mayo en Madrid, ha ido a saco a por ella, ya que sus oscuros o cada vez mas claros, de poder en el PP se veían y se ven cada vez más, amenazados por el liderazgo popular de Isabel Díaz Ayuso. Su presencia ayer para contestarle a Ayuso, tras su rueda de prensa, dejó aun mas en evidencia al patético presidente Pablo Casado.



Pero, en mi modesta opinión, García Egea ha cometido 4 errores mayúsculos:



1. Luchar contra una mujer. Como Isabel Díaz Ayuso. Mi conclusión es clara y transparente después de estos 40 años de profesión como ginecólogo: La mujer es superior al hombre en muchos aspectos de la vida, sobre todo en el mental. Coincido con el ilustre jurista español Antonio Garrigues Walker: “La mujer es el sexo fuerte: tiene una gran capacidad para adaptarse a los cambios, está mejor dotada para el diálogo, tiene mayor resistencia”. Y dice Carrascal: “La mujer será la protagonista del siglo XXI”. Decía Napoleón y coincido plenamente con él que “las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo”. Frase certera y letal.



2. Luchar contra una mujer inteligente y preparada. Como Isabel Díaz Ayuso. Ayuso lo demostró en la Pandemia haciendo políticas contrarias al gobierno para mantener la salud y la economía, que luego se han demostrado muy eficaces y que luego el torpe gobierno ha seguido, después de criticarlas. Ayuso en las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid, barrió literalmente a sus oponentes políticos superando con sus votos y escaños a toda la izquierda unificada (PSOE + Mas Madrid (MM) + Unidas Podemos UP) con un total de 1.631.608 votos y 65 escaños. Derrota por KO que todos conocemos y nos alegramos.



Unidas Podemos, en su ultimo esfuerzo de su líder Pablo Iglesias, que renunció a su cargo de vicepresidente del Gobierno para hacer frente a Ayuso, perdió claramente las elecciones y se retiró de la política (otro candidato mas, derrotado y fulminado gracias a Ayuso). Isabel Díaz Ayuso coloreó todo el mapa de la comunidad de Madrid, de azul, salvo 3 municipios de los 179 de la comunidad de Madrid. Además, aumentó el % de la votación, es decir la ilusión, de los madrileños hasta el un 74,26% frente al 63,24% de 2019.



3. Luchar contra una mujer inteligente, preparada y leal. Como Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular tiene en sus filas a la política mas fuerte, valiente, efectiva, eficaz, eficiente y popular (ya lo pudo comprobar en el programa de Pablo Motos, El Hormiguero, que duplicó la audiencia al día que Pablo Casado fue el invitado) que hay en este momento en España. Siempre ha mostrado una lealtad absoluta a Pablo Casado y el Partido Popular. Ir en su contra y desaprovecharla es de suicidas y además no se lo perdonarían jamás.

Aznar la catalogó hace pocos días como “la política mas popular de España” y como dice el maestro Carrascal, “el PP ha encontrado el político perfecto para ganar al PSOE y resulta que es una mujer”.



4. Luchar contra una mujer inteligente, preparada, leal y enfadada. Como Isabel Díaz Ayuso. El asunto del intento, con éxito o no, legal o ilegal, del partido popular, de contratar a una agencia de detectives para vigilar a su hermano e incluso a otros familiares de su entorno, ha sido la chispa que ha prendido la llama de la hoguera y con toda la razón para colmar la paciencia, educación y lealtad de Ayuso.



Su futuro Sr. García Egea, será efímero en política, ya que no ha demostrado nada de nada y además ha convencido al débil Pablo Casado de graves errores estratégicos políticos (VOX no es el enemigo, es Sanchez y el sanchismo, impedir que ella sea candidata a la presidencia del Partido Popular en Madrid, igual que lo son Feijo en Galicia y Moreno en Andalucía, ¿porqué no Ayuso en Madrid?, etc). Por lo tanto, va a pasar de tener el poder absoluto del PP a la nada mas absoluta y bien merecido que lo tiene, por su ambición y codicia. Presente su dimisión ya o será cesado en los próximos días, si es que Casado es algo inteligente.



Y todo por cometer el tremendo error de no conocer a las mujeres, sobre todo a las mujeres inteligentes, preparadas, leales y enfadadas.



Por cierto, una inocente pregunta: ¿Se han investigado los contratos fantasmas (el de la Comunidad de Madrid es real, legal y transparente) que hizo Salvador Illa en la Pandemia con empresas de material sanitario?

Sigue los temas que te interesan