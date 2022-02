- Pablo, tenemos que hablar. Tenemos un problema.

- Hablamos cuando quieras, Pedro, pero el problema lo tienes tú.

- No entiendes nada, Pablo, no hay dinero en la caja y esto ya no va de ti o de mi, va de todos.

- A mí no me líes, ya te dije que esos amigos tuyos no son de fiar, pero tú, dale que te pego con la mayoría de la investidura.

- Eso ya me lo has dicho muchas veces, pero en la Ciudad Brumosa empiezan a perder la paciencia y como no llegue el dinero nos vamos a enterar. Además, hoy estoy yo, pero no voy a ser eterno y en algún momento te puede tocar gestionar este marrón.

- ¿Y qué propones?

- Que me apruebes la reforma laboral.

- ¿Después de la caña que hemos dado y con Santiago pisándome los talones? ¡Tú estás loco!

- Pablo, una abstención aunque sea…

- ¡Que no! ¡Que aunque la reforma sea razonable no puedo hacer eso! ¿No tienes ya todos los votos que necesitas?

- No me fío Pablo. Sale por la justa y no me fío de los navarros. Su jefe me ha dicho que cuente con ellos, pero Carlos y Sergio me han dado más que vosotros. Como no respeten la disciplina de voto, nos caemos con todo el equipo.

- Pues yo contaba con que te ayudarían, y así yo podría votar un cómodo no.

- No lo veo claro, Pablo.

- Oye, y si propiciamos un error. Ya sabes que estas cosas pasan.

- ¿No va a cantar mucho que alguno de los tuyos no esté?

- No, hombre no, pongo a uno de los míos a votar desde casa y, casualmente, se equivoca.

- No sé, no sé.

- (Venido arriba) Que sí, hombre. Tengo además al candidato perfecto. No es el más listo del grupo parlamentario y es de confianza de Teodoro. Luego montamos un poco de ruido pidiendo que se repita la votación, poniendo un recurso en el Constitucional y esas cosas. Con los números en la mano, si votan que sí, ganas y el error quedará en anécdota. Si a los navarros les da por ir de quijotes, el error te da la victoria. Se montará lío, pero en un par de días cuando salga el próximo episodio de Eurovisión ni se habla de ello.

- ¡Vaya tela! Y luego el que tiene fama de amoral soy yo. Pero tiene que ser creíble, a ver si…

- Tú déjalo de mi lado que estuve en el grupo de teatro de la Universidad.

- ¿Qué Universidad, Pablo?

- Es igual pero una cosa, si llega al Constitucional, que lo tumben ¿eh? A ver si la vamos a liar.

- (Quitándole importancia) No te preocupes, que ahí juego en casa. Una llamada y arreglado.

- ¿Ves como sí eres un amoral sin principios, Pedro?

- Bueno, déjalo ya anda. Menos mal que estamos tú y yo para arreglar España.

- Hasta luego, Pedro.

- Hasta luego, Pablo.

Y colorín colorado, el Real Decreto fue así convalidado.

*Pequeño homenaje a la obra de teatro 'La cena' protagonizada por Josep María Flotats y Carmelo Gómez.

