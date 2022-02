¿Un relato creíble de la crisis del PP?

¿Le sorprenderá a Miguel Ángel Rodríguez?

-A Teodoro García Egea le llegan datos bancarios y fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso y los comparte con Pablo Casado que, como era su obligación, le pregunta a Ayuso que le asegura que no hay nada ilegal tras esos datos y que le enviará información que lo demuestre.

-Poco después, Ayuso no solo no le envía a Casado la información que quedó en enviarle, inicia una campaña para acusarle a él y a Egea de no querer que presida el PP en Madrid, lo que pidió por primera vez después de saber de la información que tenían de su hermano.

-Meses más tarde, Ayuso acusa al PP de espiarla, pero no lo denuncia en un juzgado a pesar de que un detective asegura que alguien le llamó en nombre del PP y le preguntó si la espiaría. ¿Por qué no lo denuncia para que un juez le pregunte a ese detective quién le llamó? Solo ella y Miguel Ángel Rodríguez lo saben.

-Egea y Casado niegan el espionaje y se ven obligados a explicar por qué le preguntaron a Ayuso por su hermano. Sin poder probarlo, pero convencidos de que en la historia media un testaferro, no querían ser cómplices de, tras conocerlo, ocultarlo.

-Por fin, tras escuchar la entrevista a Casado en la COPE, por tanto, meses después de haberse comprometido a enviarla, Ayuso envía información al PP sobre el contrato de su hermano, pero solo tras convertir en gestión lo que tres horas antes dijo que respondía a una comisión. ¿De verdad pretende que creamos que su hermano no le dijo que cuando más se necesitaban trajo mascarillas a Madrid?

-Tras leer la información que le envió Ayuso, Casado comete el mayor error de su vida política, se suicida dándola por buena. De nada le sirve, Ayuso, que sigue sin denunciar en un juzgado al PP por espiarla, insiste en pedir su cabeza.

-Tras rendirse ante a Ayuso, a Casado, más débil que un bebé, le traicionan casi todos los que creía amigos y que ahora simulan esperar con alegría la llegada de Feijóo.

-Muchos de los más devotos de Ayuso, no solo simpatizan con Vox, acusaron a Feijóo de perseguir el castellano en Galicia. ¿Qué han ganado con esta historia? A pesar de las cortinas de humo, Ayuso, que antes no estaba, está ahora en la Fiscalía.

-¿Va a pactar Feijóo con Vox cuando antes de las últimas elecciones gallegas se presentó advirtiendo de que jamás lo haría? ¿No fue solo por eso por lo que alcanzó su cuarta mayoría absoluta? ¿Pueden estar satisfechos los amigos de Ayuso que tanto simpatizan con Vox?

-Casado está fuera del poder en el PP, pero Ayuso no más dentro que antes y ahora también en la Fiscalía que investiga no uno, cuatro contratos. ¿Qué van a decir los que hoy apuestan por no investigar los escándalos propios si se prueba lo de un testaferro?

Siempre gana Sánchez.

