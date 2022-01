Otra alternativa la municipalista

La gente está harta de la politica tradicional de PP y PSOE, una política que solo mira el interés de sus partidos y no el de la gente. También nos han desilusionado las opciones nuevas como Ciudadanos o Podemos, por populistas y prometer lo que no cumplen, cambiando constantemente de parecer según de qué lado viene el viento. Lo que demuestra que es el mismo perro con diferente collar.

Nacen nuevas alternativas como la España Vaciada, con buen fondo, pero que no nos dan buenas expectativas, ya que las alternativas hasta ahora únicamente regionalistas, miran solo por su interés, lo que es muy de entender por su abandono, pero no miran por el del conjunto de la nación. No podemos estar siempre comprando votos por dinero, porque el dinero se termina, pero la gente sigue ahí con sus problemas.

La solución está en el movimiento municipalista como el de CONTIGO Somos Democracia, un movimiento que nace de abajo, de los municipios, para llegar a defender los intereses de sus municipios y también en el resto de las instituciones. Un movimiento que respeta la idiosincrasia de cada población y sus necesidades, pero dentro de un enclave estatal que respete la diversidad de formas y culturas que tiene España, pero sin olvidar que todos juntos sumamos. Un movimiento que, aunque diferente en cada pueblo, busca lo que suma y no lo que resta, porque esa es la solución a conseguir sacar este país de todos sus problemas.

El primer fin de semana de febrero celebran en Madrid su segundo Congreso Estatal, donde se definirán las claves para prepararse para las próximas elecciones municipales, donde definirán un enclave que deje libertad a cada población para llevar a buen termino la politica particular de su ciudad y al mismo tiempo busque lo que une a todos, para enfocar el mejor interés de cada población en el conjunto del País.

Porque España es cada uno de los pueblos grande o pequeño que lo componen, porque no podemos mirar cada uno a un lado, ni olvidar desde las instituciones nacionales, que existen más de 8.000 poblaciones en el conjunto del país, con sus necesidades particulares propias, con gente con problemas para vivir el día a día, sin olvidar que también tenemos unos intereses conjuntos si queremos sacar España adelante.

Porque como dice su eslogan “Lo importante son las personas”.

***Juan Valentín Carrasco es responsable de redes e imagen de CONTIGO Somos Democracia

