El analfabetismo sindical en la seguridad privada

Desde hace unos cuantos años se puede ver claramente como el sindicalismo en general ha decaído muchos enteros, pero en la seguridad privada en concreto, es que prácticamente brilla por su ausencia. Como es lógico con honrosas excepciones.



Hay sindicatos en el sector de la seguridad privada que ponen en sus listas a cualquiera, al primero que se les ofrezca o localicen, da igual la formación laboral y sindical que tenga, con tal de intentar rascar un delegado y después se olvidan de todo, hasta las próximas elecciones.



Paso a describir tres casos recientes que me han llamado la atención sobre manera y que he seguido muy de cerca.



Un sindicato ha tenido que llevar a los miembros de un comité de CCOO al juzgado, por no citar a su responsable sindical a la reunión para elegir un nuevo presidente, por el simple hecho de que ellos son mayoría absoluta. Esa es la democracia que entienden los miembros de ese comité de CCOO. Por su puesto en el juzgado no pusieron objeción alguna en volver a repetir la reunión. Para acudir al juzgado, probablemente, todos ellos pedirían horas sindicales. Que bien se les da perder el tiempo, sobre todo el de los demás.



Resulta que, el mismo sindicato del caso anterior, descubre que 4 miembros de un comité (2 de CCOO, 1 de UGT y 1 de Alterativa Sindical) de un total de 9, no han registrado la baja de los miembros que ya no están en la empresa, ni han comunicado en la OPR que ellos van a ser sus sustitutos. En cambio han acudido a las reuniones, han elegido los cargos que representaran a ese comité y a todos sus compañeros de la empresa, han manejado información protegida y han tomado decisiones. Pero lo de hacer los cargos legales y oficiales, eso para otro año.



Y por último el que me toca más cerca. Hay un pequeño sindicato que vive de las rentas de una vieja sentencia sobre el precio de la hora extraordinaria en el sector de la seguridad privada. Por lo que se demuestra en sus notas informativas, algunos de sus representantes no han tenido la suerte de formarse o al menos de leer asiduamente. Resulta que sus “responsables” se dedican a inventarse grandes victorias judiciales, criticar de forma vulgar a otros sindicatos y defenderse de las criticas con insultos a personas concretas. Doy por hecho que tendrán asumido, que más pronto que tarde, todo ello les traerá consecuencias.



De verdad, la seguridad privada tiene entre sus trabajadores gente de todo tipo, la mayoría grandes profesionales, con estudios medios, Bachillerato o FP, estudios superiores como Derecho, Historia, Seguridad Integral, etc. No consintáis que perfectos garrulos accedan a negociar vuestros derechos laborales y económicos. Cuando votéis en las elecciones sindicales, informaros a quien votáis o mejor aún, si estáis capacitados, presentaros vosotros mismos y aportar, os aseguro que peor que los actuales no lo vais a hacer.

