García Egea y las orejas del burro

Las encuestas sobre las próximas elecciones en España son bastante claras en relación con que los ciudadanos españoles quieren un cambio político y a su vez quieren eliminar la pesadilla del gobierno social-comunista de Sanchez-Iglesias (ahora Díaz).



Como un ciudadano mas, me gustaría hacerles a los Sres. Casado, García Egea y a su grupo de asesores, con todo respeto, las siguientes consideraciones:



1. Los ciudadanos y no los asesores de Pablo Casado, somos los que votan en las elecciones y por lo tanto los que le dan o no, el voto y el triunfo a Casado y al Partido Popular.



2. Yo entiendo perfectamente que la principal obligación y objetivo de un partido político como el Partido Popular, es ganar las elecciones al gobierno de España. Pero, hay que recordarlo, el fin nunca justifica los medios.



3. Este objetivo, central, principal, fundamental, no debe hacer que el PP o el Sr. García Egea, sea como los burros con las orejeras, que les impiden ver hacia los lados y despistarse de su camino central. La visión, en los humanos, deber ser central, pero sin perder, a veces nunca, la visión periférica.



4. El Partido Popular, su excelente líder que es Pablo Casado y sus inexpertos consejeros (los “chiquilicuatres” de Esperanza Aguirre y “niñatos-novatos” de Federico Jiménez Losantos, dos opiniones de mucho peso especifico), deberían tenerlo muy en cuenta y quitarse las orejeras del burro, que en este momento llevan puestas.



5. Sin embargo, el Partido Popular esta inmerso, a ojos de los ciudadanos (aquellos que le dan el voto y la victoria a un partido político) en una estúpida e incomprensible batalla para no darle a su política mas valiosa y efectiva en la actualidad, Isabel Diaz Ayuso, una simple y coherente petición (para nosotros, los ciudadanos) que ha hecho: Quiere ser la presidenta del Partido Popular en Madrid.



6. Parece ser que Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno, presidentes ambos de la Xunta de Galicia y de la Junta de Andalucía, respectivamente, también lo son del Partido Popular de Galicia y Andalucía. ¿Por qué Casado y sus consejeros no quieren que sea Ayuso también, de Madrid?



7. No creo que el gobierno Frankenstein llegue a 2023, por mucho que le guste a Sanchez el Falcon y el helicóptero Puma y las vacaciones con sus amigos en La Mareta (Lanzarote) y las Marismillas (Huelva), con bandejas de langostinos y mariscos todos los días (son cosas de nuevo rico, que es en definitiva lo que es este pobre hombre y patético presidente del gobierno).



8. Al Partido Popular no le conviene y a Pablo Casado, en absoluto, que los ciudadanos de a pie (recuerde, una vez mas, los que votan en las elecciones) ver y sentir que la “diosa popular” Isabel Díaz Ayuso es atacada, por la razón que sea, no importa la razón, importa el objetivo, en este caso, por los dirigentes del Partido Popular.



9. Para los ciudadanos de a pie (los que votan y dan los triunfos a los partidos) vemos como la información sale de calle Génova, sobre todo en su lugarteniente todopoderoso Teodoro García Egea, el cual sin demostrar nada en política parece tener el mando completo del PP. Isabel Díaz Ayuso, sigue, como mujer inteligente y capaz como pocos, mostrándose como siempre fiel a su partido y presidente Casado.



10. Además, parece ser que el Partido Popular no le basta con un problema “central” que es una bomba, que es su estúpida y estéril lucha con VOX, partido con el que tendrá que pactar si realmente quiere gobernar España, sino que le ha añadido un problema “colateral”, enfrentándose a otro también de mucho calado: Cayetana Álvarez de Toledo, una mujer de una gran preparación intelectual, demostrada muchas veces en el Congreso de los Diputados.



Notas finales: 1. ¿Se han enterado Pablo Casado, Teodoro García Egea y la junta directiva del Partido Popular, que los ciudadanos y no las encuestas, son los que votan y dan los triunfos a los políticos? Si no se han enterado todavía, que consulten los datos de las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo y vean el triunfo histórico, apoteósico y aplastante de Isabel Díaz Ayuso, contra todos, fundamentalmente contra la izquierda política y mas aún que vean los nuevos y últimos sondeos. Si no lo ven claro, es que tienen las orejeras del burro todavía puestas.



2. ¿Se imaginan el PP, Casado y García Egea, un partido político nuevo (España Adelante, p.e.) formado por Isabel García Ayuso, Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo? Ese sí seria un partido moderno para España, con experiencia y demostraciones reales, feminista, no feminazi y formado por mujeres inteligentes, extraordinariamente preparadas, modernas, guapas y no el patético grupo de las 5 mujeres antiespañolas, comunistas, antiguas, obsoletas, traidoras, sin respeto a la justicia, cuya foto ha aparecido en la prensa en los últimos días con la comunista Yolanda Díaz al frente. No hay color. Ni en el fondo (la formación y preparación) ni en la forma (la estética, la belleza, la elegancia).

Sigue los temas que te interesan