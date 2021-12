Yo sí te creo y la Ley de Violencia de Género

El juicio contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez creo que se ha vuelto en contra de las tesis podemitas y especialmente de su ministra de Igualdad, Irene Montero, la “muchacha de barrio y sin formación” según Lidia Falcón y ministra del “Ministerio de las Obsesiones Sexuales” como dice el gran Alfonso Ussía.

1. La Ley de Violencia de Género, VIOGEN, tiene uno de sus puntos clave en creer la denuncia de la mujer, en su testimonio exclusivo, sin preguntar y sin pedir pruebas. Es el hashtag ##yositecreo. Increible, pero cierto.



2. Según esta Ley “la justicia tendrá que creer a la mujer, porque es mujer”. Así consta en la injusta Ley de Violencia de Género, ya que la Ley debe proteger a todos por igual para cumplir el Artículo 14 de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Este articulo de la constitución no se cumple en la Ley de Violencia de Género.



3. Un tema muy importante de esta Ley de Violencia de Genero de España, pionera en Europa desde el año 2004, es que la condición de víctima de violencia de género permite acceder a la mujer a multitud de ayudas y ventajas económicas, jurídicas, patrimoniales y relativas a la patria potestad de los hijos sin necesidad de mayor prueba, que la simple denuncia ante la justicia y sin presentar ninguna prueba de ello por parte de la mujer.



4. La serie norteamericana de Netflix, la Asistenta, interpretada magníficamente, en mi opinión, por Margaret Qualley y la gran Andy Mc Dowell (hija y madre en la vida real), trata sobre este tema y podemos ver como una persona encargada de atender a estas mujeres con problemas y sin hogar, es la que le propone denunciar a su esposo, que no la ha maltratado, para entrar en el sistema de ayudas que reciben estas mujeres.



5. En relación con el punto antes referido, hay multitud de videos en redes sociales, algunos con abogados mujeres escandalizadas por las denuncias de otras mujeres, con casos lamentables sobre falsas denuncias presentadas por mujeres contra sus maridos o parejas por razones diversas y perversas y denunciadas por mujeres profesionales responsables, hartas de la injusta situación actual.



6. Aquí viene lo bueno. Podemos y sus feminazis han montado en cólera porque la condena del tribunal supremo se fundamenta, en el testimonio exclusivo del agente de policía golpeado por el diputado Alberto Rodriguez. Por lo tanto, se fundamenta, podríamos decir, en la tesis podemita del hashtag #yosítecreo.



7. ¿Como es posible que en la Ley de Violencia de Género el #yosítecreo sea valido, cuando además es una ciudadana normal la declarante y en el juicio del diputado de podemos Alberto Rodríguez el #yosítecreo sea invalido para Podemos (afortunadamente no para el Tribunal Supremo, podríamos decir), cuando además es un agente de la autoridad el declarante?



8. Es pura contradicción la de Podemos, una mas, como todo en su política y en sus miembros, que le va a hacer desaparecer a los 5 años de su aparición en el espectro político español. ¿Los votantes de Podemos no piensan en esto?



9. Un sistema jurídico que condena a un hombre con el único testimonio de la víctima, mujer, como única prueba, no está haciendo válida la presunción de inocencia. Pero según dicen los juristas, para defender esta postura con coherencia, primero hay que creer en la presunción de inocencia.



10. La Ley de Violencia de Género, como dice Cristian Campos en EL ESPAÑOL, “es de un relato desmentido no ya por el simple sentido común, sino por las estadísticas, y pretende convertir en generalizado y transversal un tipo de delito excepcional por el cual son condenados en España, exactamente, el 0,00045 de los hombres”.



11. Que hay que terminar con la violencia del hombre sobre la mujer, nadie lo pone en duda y menos los médicos que conocemos de primera mano este tremendo problema. Cuanto antes mejor. Pero una Ley que respete la constitución española y que además respete a la familia entera, hijos, abuelos, ambos padres. Incluso que respete a la mujer mas ampliamente ya que en algunos casos que muchas feminazis no saben (violencia de mujer contra mujer) la mujer no esta incluida en la Ley de Violencia de Género.



Mas que una Ley para proteger a la mujer, la Ley de Violencia de Género, parece una ley hecha, fundamentalmente por el PSOE, para cumplir dos objetivos fundamentales: a) fomentar las subvenciones económicas del estado a los múltiples chiringuitos de la izquierda, que han proliferado en España desde 2004 y con ello cultivar los “caladeros de votos socialistas” de los que tanto sabemos en Andalucía y b) castigar al “violento” hombre, anulando la presunción de inocencia a la cual todas las personas tenemos derecho. Incluso los hombres, con perdon. Y eso no es justicia.

