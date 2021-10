Un Papa antiespañol

Este Papa Bergoglio, argentino, ha dejado absolutamente claro, en repetidas ocasiones, que no tiene ninguna simpatía por los “gallegos” (los españoles emigrantes a América somos todos gallegos” ya que la mayoría procedían de Galicia) que emigraron a su país en la década de los 50 y 60 y no pierde oportunidad para dejarlo bien claro. España y los españoles actuales no somos santos de su devoción.

La entrevista de Jordi Évole al Papa Francisco, curiosamente concedida a la cadena de TV La Sexta, mucho antes que a Carlos Herrera de la Conferencia Episcopal COPE (un detalle que no ha pasado desapercibido en España). Hacer una entrevista al Papa actualmente, no es para que hable de la emigración en el mundo, y mucho menos que diga que “iré a España cuando haya paz” mostrando una ignorancia y desprecio total de la España actual sin una guerra civil en los últimos 80 años, sino para que hable de los problemas de la Iglesia y del Papa actual y como él piensa en solucionarlos, abusos sexuales de sacerdotes, de la política de los obispados en “cerrar los ojos y trasladar al abusador a otro país u otra parroquia”, del problema del celibato en la iglesia católica y del pobre papel que la mujer tiene hoy día en la Iglesia.

Este Papa, peronista en Argentina, provoca admiración entre políticos populistas como Nicolás Maduro y López Obrador y también de la ultraizquierda populista española como el falso comunista Pablo Iglesias, fundador de Podemos, luego Unidas Podemos y en las próximas elecciones no sabemos que nombre tendrá, que ha dicho sobre el Pontífice: “El Papa y yo estamos en la misma barricada”, lo cual no deja de hacernos pensar sobre las ideas comunistas y populistas que comparten ambos personajes.

El último “detallito” de Su Santidad, ha sido con motivo de la celebración de los 200 años de la independencia de México, atreverse a solicitar perdón por las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica española en la conquista de México con Hernán Cortés al frente de sus 200 hombres. El Papa se ve que no está interesado en saber la verdad de los escritos del cura español y posterior dominico Bartolomé de las Casas, criticado por muchos historiadores, sobre las “barbaridades” cometidas por los conquistadores españoles en México y sí en creer en la famosa y falsa Leyenda Negra sobre el Imperio Español, creada por Inglaterra, sobre todo los calvinistas, Holanda y la siempre hostil Francia.

Tampoco está interesado Su Santidad en leer los libros Imperiofobia de la profesora malagueña Elvira Roca Barea, En Defensa de España del historiador inglés Stanley Payne, y Madre Patria de su paisano argentino Marcelo Gullo, por poner solo algunos ejemplos, para conocer otra posible versión de los hechos de aquella época. Le sugiero que los lea Santidad y que luego le vuelva a escribir una carta al presidente de México López Obrador, disculpándose por esta reciente carta sobre los desmanes de los 2-3 curas del grupo de 200 hombres de Hernán Cortés, cometidos por la iglesia católica española en el México de los 300.000 guerreros y caníbales aztecas dirigidos por Moctezuma y ahora sí con perfecto conocimiento de los hechos y con justicia.

Pero lo que mas sorprende es que de entrada usted, Santidad, pida perdón por lo negativo, sin antes reconocer lo positivo que hicieron los españoles en mi país favorito de Latinoamérica, México: llevaron la fe católica, en el siglo XVI no ahora Papa Bergoglio desde el confortable Vaticano, construyeron las primeras iglesias, llevaron el idioma español, promovieron los matrimonios mestizos, dieron la nacionalidad española a los indígenas según una orden de Isabel la Católica, la nobleza indígena conservó sus privilegios, crearon las primeras universidades del mundo y enviaron multitud de profesores y maestros, escribieron los primeros diccionarios en lenguas indígenas, iniciaron la política de creación de hospitales, etc.

Todo eso lo hicieron los “gallegos” del siglo XVI en la conquista de México, Santidad (“igual” que sus admirados ingleses, ¿verdad?) Afortunadamente hay muchos mexicanos, formados e informados, entre ellos muchos historiadores, que opinan lo contrario a su inculto presidente y de su Santidad, sobre la conquista de México por Hernán Cortés. Basta leer un poco para informarse correctamente.

Yo creo que el Papa hace bien en no visitar España, ya que una parte importante de los españoles no le recibiríamos bien y eso un dirigente populista es lo que más teme, que no le reciban las masas en “olor de santidad”. Quédese en el Vaticano, por favor, y siga “luchando” por la pederastia, el papel de la mujer en la Iglesia, etc., etc.

Por cierto y por curiosidad, ¿Su Santidad ha pedido perdón a México por los 175 menores que sufrieron abusos sexuales por los Legionarios de Cristo que admitieron estos actos deplorables que ocurrieron entre 1941 y 2019, y de los cuales unos 60 delitos fueron cometidos directamente por el mexicano Marcial Maciel, fundador de esta congregación católica?

Sigue los temas que te interesan