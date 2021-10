Franco y los catalanes

En la “nueva historia” que los catalanes están reescribiendo sobre España, a través del Institut Nova Historia, financiado generosamente por el dinero público catalán, es decir, de todos los españoles, para adoctrinar a sus hijos en los colegios, nos enteramos ahora de que Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Hernán Cortés, Bartolomé de las casas, El Greco, Santa Teresa de Jesús, Leonardo de Vinci, etc., eran… ¡¡Catalanes!! Realmente patético, infantil e increible, pero lamentablemente cierta la farsa del Institut Nova Historia.

Yo creo que se les ha olvidado a Messi en esta lista de “catalanes”, aunque algunos se conforman con que Messi “parla català”, lo cual no es cierto, ni realmente me importa, ya que, en sus casi 20 años en Cataluña, nadie le ha oído nunca hablar en catalán en público. Pero no se preocupen ya que Messi se ha llevado de Cataluña a Francia, algo muy, muy, muy catalán como es el amor infinito por el dinero. Creo que Messi, por lo que me dicen mis amigos, será toda su vida un hombre tan pobre, que solo tendrá dinero.

Espero que, en esta nueva historia catalana, no incluyan la mentira de que Francisco Franco, Caudillo de España desde 1939 a 1975, no benefició a Cataluña durante los años de su régimen franquista, ya que sería realmente sorprendente tal desagradecimiento por parte de los catalanes. Les voy a poner solamente dos ejemplos ya que la extensión de un artículo tiene sus límites y quiero respetarlos.

a) Industria textil catalana. Cataluña fue, en los 3 últimos siglos, una tierra mimada por gobernantes y regímenes españoles, con privilegios de tipo fiscal fiscales a las clases burguesas, y una clarísima protección a una floreciente industria textil, obligando a todos los españoles a comprar estos productos catalanes y Franco favoreció a Cataluña continuando la labor de los sucesivos gobiernos sobre todo en la industria textil y en las carreteras catalanas.

b) Barcelona Fútbol Club. Franco como tantos españoles no catalanes, era hincha culé y por lo visto disfrutaba cuando su equipo ganaba los partidos que disputaba. Nunca he entendido esta afición por el Barça en personas no catalanas, pero por supuesto la respeto, ya que yo que soy andaluz, soy hincha del Real Madrid, al igual que 3 de mis hermanos (también médicos) y mi padre, del cual nos viene la afición, el madridismo y la Medicina, que se hereda de padres a hijos.

El barcelonismo, en mi opinión, y de ello hablo en mis libros que he escrito sobre el Real Madrid, no tiene esa herencia familiar, genética podríamos decir, sino una mucho más personal, práctica, efímera y relacionada con Messi en los últimos 15 años y que de pronto se han cambiado de club, como le han ocurrido a muchos de mis amigos latinoamericanos, con la marcha de Messi al equipo parisino por cuestiones de “amor al club francés”, que se han hecho hinchas del Paris SG.

Hay que recordar, que el Barcelona CF ha sido el único club de España, sí lean bien el único, que dio a Franco tres distinciones honoríficas en 1951, 1971 y 1974, una de ellas en agradecimiento por haberle condonado Franco una deuda en 1965 con Hacienda de España de 230 millones de pesetas de los de la época. También permítanme recordarles, para vergüenza del Barcelona, que el año pasado el Barcelona acordó retirárselas a Franco, muy de acorde al “agradecimiento” catalán, y a la organización, estructura, seriedad y profesionalidad del Barça, a pesar de que Franco era hincha culé y lo que hizo por el Barça. Estoy seguro y todos los españoles lo estamos, por supuesto, de que el Barça habrá sido un club caballero y habrá devuelto a la hacienda española los 230 millones de pesetas de la época, calculado el valor de 1965 al tiempo actual en euros. Es lo correcto y no hay que pensar mal, ¿verdad?

Por cierto, el Real Madrid no podrá nunca retirarle a Franco ninguna distinción honorífica, simplemente porque nunca se las concedió, a pesar de vivir en la misma ciudad de Madrid y soportar durante años el injusto sambenito de “equipo del régimen”. Otro detalle de la sabiduría del gran presidente Santiago Bernabéu y otra historia para contar.

Sigue los temas que te interesan