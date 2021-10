La ministra "maravillada" por el volcán

Realmente la colección de frases pronunciadas por la tropa de ministros, portavoces del Gobierno (perdón portavozas, ya que me refiero a María Jesús Montero), portavoces políticos sanitarios (me refiero a Fernando Simón), portavozas del Congreso (me refiero a Adriana Lastra) y vicepresidentas del gobierno social comunista de Sánchez-Iglesias es una joya para las hemerotecas. Nunca se ha dado un caso igual en la política española, para gloria de los medios de comunicación y también de los ciudadanos, que estamos disfrutando de los inteligentes políticos que cada día nos sorprenden más con sus ocurrencias, fruto sin lugar a dudas, de su abultado Curriculum y “formación” universitaria.

Guardo una colección fantástica de todas ellas en mis archivos y, si me lo permiten, las iré publicando por partes, ya que en un solo artículo es totalmente imposible, dado su volumen y ocurrencias de los autores, en cantidad y calidad. Si me lo permiten, les adelanto la clasificación de los políticos en mi “ranking de los disparates”, solo después de una muy larga reflexión: medalla de oro: Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno y anterior consejera de Cultura del PSOE andaluz en el gobierno de Andalucía; medalla de plata: María Jesús Montero, exportavoz (a) del gobierno actual; y medalla de bronce: Teresa Ribera, la ministra de la “luz”. Mi favorito real en esta colección sorprendente y a veces tétrica, es mi colega Fernando Simón, pero como sus disparates espero que dentro de poco sean catalogados como negligencias profesionales, no me parece oportuno ponerlas en este lugar.

La última ha sido con motivo del lamentable y terrible espectáculo que se esta viviendo en la isla canaria de La Palma, con la pronosticada y acertada por la geología, erupción del volcán Cumbre Vieja, que ha dado lugar a esas tremendas imágenes por TV. Terrible espectáculo, excepto para la original ministra de turismo Reyes Maroto, que ha dicho que es un “espectáculo maravilloso” lo cual ha provocado una reacción negativa en la sociedad canaria, toda la española, la prensa española y hasta la prensa extranjera. El diario inglés The Guardian le ha tenido que llamar la atención con un: «Ministra, eso es inapropiado» en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La prensa nacional la ha puesto verde por sus comentarios acusándola de “falta de sensibilidad”, “falta de respeto”, ridícula, inoportuna, etc. ¿Cómo es posible que una máxima representante y ministra del turismo español no encuentre palabras más adecuadas y oportunas a la vista de la erupción volcánica de una de la islas canarias?

Luis María Anson, maestro de periodistas y académico, ha pedido la dimisión o la destitución de Reyes Maroto, en su artículo de El Imparcial: “Ha cometido una torpeza de tamaño descomunal, ha provocado la repulsa de la opinión pública y ha ensombrecido, del Rey abajo a todos los que han demostrado la solidaridad con las mujeres y los hombres que han perdido el esfuerzo y el trabajo de sus vidas. No se puede reaccionar con medias tintas a la frívola ligereza de la ministra para la que solo queda esta alternativa: dimisión o destitución. Y me temo que ni dimitirá ni se la destituirá en esta España de la mediocridad y el hedonismo. En esta España sin pulso político”.

La ministra Maroto, no es la primera vez que “debuta” en esta hemeroteca ya que otra vez dijo muy seria y formal en una de sus intervenciones en el Congreso: “Este gobierno ha respondido de una manera ejemplar ante la pandemia”. ¿Que entenderá la ministra por ejemplar? En otra ocasión, hablando de las compras hechas en China, el día 22 de marzo de 2020: “La buena relación con China ha permitido cerrar con éxito operaciones comerciales con proveedores fiables”. Hay que recordar que las mafias chinas han hecho el negocio del siglo con España, con las compras fake, tardías y desconocidas del ministro Illa, por las cuales responderá ante la Ley.

En una entrevista concedida a La Sexta el día 22 de abril de 2021, Reyes Maroto ha mostrado su preocupación por «la desigualdad que tiene Madrid» ya que, según ha asegurado, la región tiene «más de 500 millones de hogares en riesgo de exclusión social, esto es una barbaridad», ha rematado su intervención. Efectivamente, es una barbaridad, pues toda la región de Madrid sólo tiene 6,6 millones de habitantes, según las cifras oficiales de 2019.

Verlo para creerlo. De nada sirve que se pida, una vez más, la dimisión de esta incompetente (España no pidió ayudas para el turismo a la UE en la pandemia), e insensible ministra ya que, si el presidente hubiese tenido que aceptar su dimisión o dimitirla por esas barbaridades, a esta hora el gobierno habría tenido que ser cambiado varias veces (empezando por el propio presidente, claro está).

Sigue los temas que te interesan