La venganza de Luis Enrique

De entre los futbolistas del Real Madrid y Barcelona, que a lo largo de su carrera profesional pasaron por ambos clubes, siempre me llamó la atención el asturiano Luis Enrique. Por nada en especial, pero por todo en general. Nunca me pareció una persona brillante al hablar, sí correcto, pero no brillante, sin sentido del humor. Siempre le noté que su cambio del Real Madrid al Barcelona había sido por muchas más razones de las bien conocidas por algunos periodistas, entre las que no es difícil ver algo de odio al club merengue y a todo lo que representa en la historia del fútbol.

Siempre lo vi en sus declaraciones y entrevistas (admito poder estar equivocado) un individuo más orgulloso de lo normal, siempre a la defensiva y sobre todo un “acaparador de focos”. Permítame decirle a Luis Enrique, que en mi profesión de médico y en la vida, he conocido a muchas personas orgullosas y en la gran mayoría de los casos, el orgullo, la incompetencia y la falta de inteligencia, van directamente relacionados.

Que en esta próxima Eurocopa, el Real Madrid no esté representado en la selección española es una ofensa al mejor equipo de España y de la historia mundial del fútbol y sobre todo a los aficionados españoles, que esta vez y por primera en su historia, ven entre los seleccionados algunas caras nuevas y muchos “extranjeros”, 13 de los 24 convocados, la mayor cifra de la historia.

El reciente y magnífico triunfo del Villarreal sobre el histórico Manchester United, en la Europa League, un pequeño submarino de pueblo con una cantera excepcional contra todo un transatlántico de lujo con tripulación supermillonaria, nos da alas a los españoles para sentirnos (no todos los habitantes de este mundo pueden hacerlo pero los españoles tenemos muchas razones) una vez más “seleccionadores de fútbol” y echar mucho de menos también a Jesús Navas, Albiol y a Yago Aspas en el combinado español que nos defenderá en la próxima Eurocopa.

Por cierto, enhorabuena a Luis Enrique por el “detalle” de su amigo Guardiola: no han jugado ni un minuto los 4 seleccionados españoles del Manchester City en la final de la Champions. Guardiola siempre “favoreciendo” a España y a su seleccionador.

Volviendo al Real Madrid, lesionados Carvajal y Lucas Vázquez, y teniendo en cuenta que Asensio, Isco y Reguilón no han hecho la mejor temporada de su vida, solamente nos quedan dos claros madridistas seleccionables: Sergio Ramos y Nacho.

Con la exclusión de Sergio Ramos se podría decir mucho pero prefiero hablar de su inclusión y, en mi modesta opinión, yo creo que hay que valorar los siguientes puntos: a) está considerado por todos como uno, sino el mejor, de los mejores defensas centrales del mundo, b) es el capitán y líder indiscutible de la selección española, c) es un capitán que ejerce como tal, como un líder, con todo lo que ello representa en el campo, en el vestuario y fuera del mismo (Sergio Busquets, un excelente jugador no es un líder, igual que pasa con Messi y nunca será un buen capitán, ¿tan difícil es entender este elemental concepto de liderazgo?), d) nadie ha representado a España tantas veces como Sergio Ramos, 180 veces con récord mundial de todos los futbolistas de élite en sus selecciones nacionales, e) Ramos se puede recuperar en estas 3 semanas que faltan para el comienzo de la Eurocopa y f) podría haber ido en el puesto 25 o 26 ya que el seleccionador español tenía esa posibilidad, pero orgullosamente la ha despreciado. He expuesto solo 6 razones y podría haber más, que ha ignorado Luis Enrique.

La exclusión de Nacho todavía me parece más injusta, en el momento futbolístico actual, que la de Ramos, por las siguientes razones: a) siempre que fue seleccionado representó dignamente a la selección nacional, b) esta temporada ha tenido un papel fundamental en el Real Madrid, con las lesiones y bajas de Ramos y Varane, haciendo una dupla con Militao perfecta, c) los elegidos para defensa central por el seleccionador han sido sorprendentemente e injustamente en mi opinión, 2 jugadores y además del mismo equipo Manchester City, Èric García y Laporte (no hablaremos aquí de su “españolidad”), que han sido suplentes la mayor parte de la temporada, ya que los defensas centrales han sido Stones y Rúben Dias, d) Nacho también podía jugar en la parte derecha e izquierda de la defensa, que no cuentan por muchos candidatos sobre todo el lateral derecho. ¿Qué razones reales ha tenido Luis Enrique para excluir a Nacho de la selección española?

Vuelvo al comienzo y le recuerdo a Luis Enrique que el odio, por definición, se destina a un ser superior (Real Madrid) y no a un ser inferior, como dijo el filósofo alemán Nietzsche. Y ese momento de la venganza contra el Real Madrid le ha llegado en la Eurocopa y no lo ha desaprovechado. Ojalá me equivoque, pero irá en perjuicio de España y de los aficionados españoles y tal vez sea su última oportunidad de demostrarlo.