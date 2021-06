El 41% de los vascos rechazan la independencia de Euskadi, un 31% que depende de las circunstancias, vamos que muchos no se fían del encuestador y un 21% quieren la independencia con un 6% que no sabe o no contesta por evidente precaución, no sea que luego tenga problemas.

En el resto de España, muchos siguen sin enterarse de que Euskadi seguirá siendo parte de España porque la mayoría de vascos, incluidos muchos votantes del PNV quieren seguir siendo españoles y que su voto al nacionalismo lo es por una gestión aceptable y porque los vascos no piensan lo mismo que muchos de sus compatriotas en diversos temas principalmente de carácter social, económico, laboral, etc.

Euskadi es España por mucho que el nacionalismo tenga el poder político pero no el social.

La hoja de ruta independentista de que las nuevas generaciones cambien ese pensamiento, ya está fracasando porque muchos jóvenes y jóvenes adultos, tienen claro de dónde vienen sus padres, abuelos y bisabuelos, que dentro de España todo irá y va mejor, y que ETA solo trajo desgracias y mala imagen a los vascos que en su mayoría rechazan la barbarie terrorista, con realismo y sin dejarse llevar por el radicalismo de la extrema derecha.

Las imágenes de enfrentamientos entre radicales vascos y radicales de Vox, son espectaculares a la vez que confunden a los españoles que pueden pensar que en Euskadi la mayoría son así y esa es una idea errónea, extendida por determinados medios y el cocidito madrileño.

Euskadi no se independizara de España porque existe una mayoría de vascos que dicen no a la independencia.