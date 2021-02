Las mañanas azuladas de TVE1

En un escenario de azul, sucede en la hora temprana de la mañana, cuando aún estamos dormidos, ese matinal que nos alerta del día de España.

UCIS repletas nos indican el colapso que genera el virus en la sanidad, no se especifica si pública o privada, porque la sanidad por definición para este gobierno es sencillamente pública. El socialismo en el estado más puro. Es la pureza de Pedro Sanchez lo que llama la atención. Seguro usa buena colonia con la que perfumar sus Consejos de Ministros

El telediario matinal de TVE1 va despertándonos con lo importante. Así nos enchufan al micrófono al líder nacional, Pedro el Grande, para tranquilizar el desasosiego. No hay problema ni en lo sanitario ni en lo económico, la vacuna, sin saber cuál, va a salvar España, y este personaje sin complejos de inferioridad, véase su altura política, es el gran mesías de lo social.

Imágenes descabaladas y poco argumentadas discurren, así aparece un policía americano maltratando a un ciudadano, el golpe de Estado al Capitolio y luego una “speaker” en milésimas de segundo llamando al orden mundial por el golpe de Estado verdadero en Myanmar, contra el que hay que luchar, el que divide a los buenos de los malos.

No podía faltar la nevada de Nueva York, aquí sí que se extienden en minutos porque todo lo que implica tiempo es importante en la televisión, máxime si justifica el desaguisado de la nevada de España.

Es ya hielo, el cuerpo se ha quedado muerto, es entonces cuando se habla de las elecciones Catalanas. No se me ocurre nada. Ese es el problema “la nada” más absoluta de lo que va a pasar, un pacto regional como parte del nacional.

El PSOE, y Unidas Podemos, o sea, la TVE1, ya asocian imágenes del golpe de Estado catalán comparando imágenes del parlamento de Cataluña tan vilipendiadas por la CNN y la BBC con las del Capitolio.

En ese popurrí de imágenes queda claro que la solución es el pacto ERC-PSOE. Aquí sale el niño bueno, ese que se dice de izquierdas al preocuparse de las ancianas de Madrid que se quedan sin casa por los desahucios, ese que reparte cuentos de presos con estrellas a los miembros del PSOE el día de la investidura, como si los buenos sentimientos no estuvieran reñidos con las acciones de la conciencia plena de los presos catalanes.

Presos con corazón e hijos hay muchos en las cárceles, con dramas humanos vividos también en prisión.

El niño inteligente, el más agudo, el que dejó los despropósitos de las impresoras para volverse serio, sea dicho Rufián, es ahora participe de la moderación y plena bondad. Explica que el efecto Illa se irá como un perfume pasajero si el PSOE no es votado. Le da miedo, y hay que arañar votos al pacto regional para ganar fuerza en el nacional.

Después de la imagen de Puigdemont, con rostro de Trump, queda claro que aquello que ocurrió cuando Gaudí no era español en las cadenas internacionales, ya no interesa. Monigote en la Europa que ahora quiere proteger a los españoles, no a la nación, dispensando vacunas. Y es que vacunados estamos ya de sus tribunales ante sus resoluciones judiciales protegiendo a líderes independentistas.

El perfume de Illa es el de Pedro Sánchez. No, no, no me cabe la menor duda, Pedro, usa colonia para recordar a Rufián que el ordeno y mando lo tiene él, sin que ni siquiera insinúe que es fácil de entender que los apoyos de ERC socavarán aún más el Estado español.

Esperemos que los fondos europeos den para eliminar de cuajo la tristeza que le producen a Rufián las ancianas en Madrid. Ahí siempre, dice, estará al lado del PSOE, en todo lo que es corazón y mirar estrellas en cuentos infantiles de cosas tan serias. Importantes y vitales para la nación Española.

Menos mal que todo este desaguisado de imágenes inenarrables, acaba con la posibilidad de viajar en Semana Santa, es decir, cuando solíamos viajar, para sin embargo, al poco la ministra encargada de mover el motor entre comunidades hacia la playa, la montaña y el sol, posponga estos viajes para cuando, como dice Simón, haya 150 cada 100.000 casos, con la agudeza, serenidad, con la que da los boletines diariamente de la marcha del virus. Virus que es real, como las UCIS con las que empieza TVE1 a desasosegarnos.