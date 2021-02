Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha

“Cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres…”. “Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”.

Estas manifestaciones no son sólo “religiosas” sino sobre todo son “sociables”.

Por eso ciertas formas de actuar son muchas veces hipócritas y farisaicas:



• Los altavoces de las redes sociales para cantar las alabanzas de nuestras actuaciones.

• Repartir los alimentos a las puertas de las iglesias para que todos vean las colas, pero al tiempo humillen al que está en ellas.

• Publicidad Estatal o de Partido con dinero ajeno con intención “inclusiva” de conseguir más votos.

• La contradicción entre lo que se predica y las actuaciones personales: “Siempre estaré presente, pero ya os iré diciendo el sitio”.

“Volverán las oscuras golondrinas

En tu balcón sus nidos a colgar

Y otra vez, con el ala en tus cristales,

Jugando llamarán

Pero aquellas que el vuelo refrenaban

La hermosura y la dicha contemplar,

Aquellas que aprendieron nuestros nombres,

Esas no volverán.

Esas no volverán.

Esas no volverán.

Esas no volverán”.

Va por todos aquellos políticos que juegan con los sueños de los demás. El tiempo, en su paciente caminar, escribiente de todo tipo de siglas, borrará con goma invisible los escaños partidistas, comederos de promesas incumplidas.

Para ellos, su tiempo también pasará.