Yo lo que estoy es harta

Harta, estoy harta. Harta del mindfulness, harta del pensamiento positivo, del optimismo, de comer sano, de hacer deporte en la naturaleza, del yoga, de la fuerza de voluntad, de la constancia, de ser creativa, de leer libros sobre el funcionamiento del cerebro, ¡HARTA! ¿Por qué nadie habla de que a veces, estas mierdas no funcionan? ¿Por qué no se habla de lo difícil que es tener un negocio, y de lo que se sufre la mayoría de las veces para nada? ¿Por qué esta nueva obsesión con el optimismo? ¿Por qué solo se habla del ser agradecido, de valorar lo que tienes, de que todo esta en tu mente, de que tu mente no distingue lo real de lo ficticio?

Yo no sé si mi mente lo diferencia o lo deja de diferenciar, pero yo sí lo diferencio. Y lo que encuentro es que no tengo trabajo, que soy una persona muy capaz de llevarte un negocio, pero nadie me da la oportunidad. No tengo la suficiente experiencia, porque nadie me ha dado la oportunidad de tenerla, y crear un negocio desde abajo, no te da esa experiencia…

Harta, harta de vivir, de respirar, de intentar ser mejor persona, de intentar levantarme con ilusión, de hacer esto o lo otro para encontrarme mejor, y de que nada, ¡absolutamente nada funcione! Desesperada, sin nada, y con todo… Una persona afortunada, que no puede quejarse de nada, vivo donde se supone que quiero, porque ya no lo sé. Tengo un padre y una familia maravillosa, amigas, (de las buenas) tengo techo y tengo comida todos los días, lo que no tengo son ganas de vivir, ni ilusión… y lo que me gustaría es que me dieran un orfidal de esos, que nunca he probado… como lo voy a probar… si eso es malo para el cerebro…

Tampoco bebo en exceso, una vez x semana y con suerte… No me drogo ni legal ni ilegal, hago yoga, acabo de terminar el tercer reto de 30 días, cocino, como sano, no tomo lácteos, ni casi gluten… He hecho muuchaaa terapia, mucha. Terapia gestal, art therapy, terapia normal, incluso contraté a un coach, todos me acaban dando el alta, no saben qué decirme…

Y aquí estoy, en medio de una pandemia, sin trabajo, sin ser robot, que hoy por hoy es lo que creo que funciona. Porque siendo un robot, yendo en piloto automático, las cosas son mas fáciles, no se piensa, porque el pensar, yo creo que es el problema, o por lo menos mi problema. Sin dinero, esperando una ayuda del gobierno, que os juro, que esto no me gusta nada y harta, harta de vivir. Sintiéndome mal porque tengo salud, porque desde fuera lo tengo todo, y yo creo que el problema es que tengo un cerebro que piensa demasiado, que analiza demasiado… ¿Y qué se hace con eso? No me digas que medite, no me digas que haga deporte o que haga esto o aquello, porque ya lo hago, y no funciona.

Dicen que te marques un objetivo, pero que vivas en el presente, yo la verdad es que no entiendo cómo se hacen las dos cosas a la vez. ¿Y cómo te marcas un objetivo sin saber qué quieres? ¿Cuando lo que quieres ya lo has intentado por activa y por pasiva? Y ya has ido a un coach a intentar hacerlo con otro punto de vista… pero sigue sin funcionar.

Igual la vida es tener hijos porque así tienes algo de que preocuparte, pero si no te ha dado por ahí, que es mi caso, y ahora es un poco tarde. Nunca me lo planteé, porque quería que mi negocio funcionara, y ahora te das cuenta, de que la vida es eso que pasa día a día, que no sabes si pasa rápido o lento, y que pasa y pasa, y que no te llena, y que no te es suficiente, ¿qué haces? ¿Morir? ¿Y cómo? ¿Voy al médico a que me recete pastillas, que digo yo, que con esto de la pandemia las estarán recetando como churros y me las como de golpe? ¿O salgo a la calle y me tiro a un coche, o a un tren? No soy tan valiente… ¿Y qué hago? Porque yo, lo que estoy es HARTA, ¡¡HARTA!!

Y he decidido escribir, porque seguro que hay muchas personas en mi situación, y la verdad es que no sé cómo podré llegar a ellas, pero por lo menos decirle al mundo QUE TODO ES UNA MIERDA, QUE LA COVID ES UNA MIERDA, QUE LA PANDEMIA ES UNA MIERDA, QUE ESTA VIDA ES UNA MIERDA, Y QUE DEBERÍA HABER PODCAST O YOUTUBERS DICIENDO QUE TODO, ¡ABSOLUTAMENTE TODO, ES UNA MIERDA!