El sistema de votaciones en España

Madrid, 25 Enero 2021.

Esto posiblemente no sea un artículo, sino una reflexión, que no he sabido ampliar para convertirlo en un artículo.

La situación actual de España es muy mala y no hay ninguna perspectiva de que vaya a mejorar con el actual gobierno social-comunista, casi seguro que irá a peor.

Esto es lo que tenemos, pero quejarnos y volver a votar no solucionará nada, ya que la misma “casta” política nos seguirá despreciando y encima nos tomará por imbéciles.

¿Pero, cuándo nos vamos a dar cuenta, que con las votaciones, lo único que hacemos es aprobar y confirmar el sistema de partidos que padecemos, ya que no elegimos a nadie, los eligen otros para que nos representen a su conveniencia, para malgastar o usar en su propio beneficio el dinero de nuestros impuestos, y encima dejarnos huérfanos de Justicia y Libertad?

Así que, seguid votando.