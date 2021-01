Nada funciona ya

En mi calle suelen suceder apagones. Es una calle de menor importancia. Tenía un teléfono del alumbrado público y, aunque tardaban en cogerlo, llamaba y al ratito zas: se encendían. Ahora llevamos tres días en negro total.

El teléfono mágico ya no funciona. Hay que dar aviso al 010. He llamado dos veces y he conseguido saber que el alumbrado público lo llevan “varias empresas” y que “no pueden entrar” para arreglarlo. Pero si antes no había tanto ordenador y se arreglaba en el acto.

Seguro que es una adjudicación nepotista y se lo han dado a los más incompetenter que ni conocen el oficio, ni les interesa para nada y así nada funciona y cada vez más desatendidos. Eso sí muchísimo más caro.