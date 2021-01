Creo que es un adverbio de lugar o al menos lo creía. Y vengo observando consternada que se usa para cualquier cosa. Y no solo los snobs e iletrados, no: el mismísimo Antonio Lucas hace un par de días en su columna, se largó algo así como “... el día donde...”, y hasta al mismísimo Luis María Ansón le he leído alguna vez algo parecido. Tan actual. Supongo que si ellos lo usan es que la Academia lo tiene admitido, pero se me ponen los pelos como escarpias y se me viene al magín el mismísimo Baroja revolviéndose en su tumba y comiéndose la boina de desesperación.

Y es que la Academia se pasa de bonachona y lo admite todo y se olvida de su obligación de limpiar, pulir y dar esplendor a la Lengua Española. Y los escritores y periodistas deben hacer lo mismo con lo que para ellos es instrumento de trabajo: el idioma Español.