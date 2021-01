A UPyD muerto, CONTIGO puesto

Fue UPyD la teta donde amamanté la política. Hasta ese momento yo era virgen en el asunto, sí es cierto que inquieto y comprometido con el mundo de la protección animal, pero virgen en política. Lo primero que me atrajo fueron sus principios como la plataforma “Basta ya” con la posterior formación de UPyD y las palabras de Rosa Díez “No os pido que me deis el voto, solo que me lo prestéis por un tiempo”, y me terminó de convencer el que Rosa Díez renunciara a sus sueldos y privilegios en el PSOE para formar otro partido, cosa poco vista en la política española.

El camino siguiente del partido se reconocerá en la historia como la primera vez que se habló de regeneración política, de transparencia y ejemplaridad, lo que cobraba ella fue el primer sueldo de una diputada que se publicaba en la web de las Cortes, de cambios para separar y democratizar la justicia en España, y tantos etcéteras que ahora nos parece normal reivindicarlos, pero entonces un bipartidismo agarrado a sus sillones ni se lo planteaba.

Todos estos planteamientos llevaron a que nos trataran de “rojos” desde esa derecha unida de la época, y traidores, fachas e incluso falangistas desde la izquierda, como siempre derechas e izquierdas unidas en tratar de preservar su alternancia en el poder.

También algunas tendencias reformistas que aparecieron después, en base al 15-M como Podemos, trataron de hacer desaparecer esta iniciativa, todos recordamos a un incipiente Pablo Iglesias boicoteando a Rosa Diez en la Universidad y destrozando la libertad de expresión para que no hablara en la conferencia que tenía prevista. Esto nos daría una pista sobre el futuro camino de Pablo Iglesias pisoteando a todo el que le pudiera molestar en su camino.

Después del destete, vinieron las primeras papillas políticas de la mano de Ciudadanos de los que atraído por una publicidad engañosa, me hicieron comprar unas propuestas que promulgaban en la foto, pero que cuando abrías el bote, por dentro estaba contaminado e incluso podrido.

Cuando mi nutrición política estaba a punto de fracasar, apareció “CONTIGO Somos Democracia” y toda mis esperanzas dietéticas se esperanzaron, un partido abierto, municipalista, liberal en lo económico pero social en sus propuestas. Y de verdad aprendí a alimentarme, políticamente hablando. Cuando conocí a José Enrique Aguar, su fundador y presidente, mientras degustábamos unos gazpachos de la montaña alicantina en Biar, me fue enseñando no solo a comer cuchara a cuchara, sin prisas, también me enseño a digerir bien, degustando las experiencias culinarias y dejando de lado los huesos que se encontraban en el plato, metafóricamente hablando.

Por tanto y utilizando el refranero español: “A Rey muerto, Rey puesto”, yo digo “A UPyD muerto, CONTIGO puesto”.