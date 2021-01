Por l@s que viven,

Por l@s que están en nuestro corazón,

Por l@s que creen en la libertad,

Por los que respetan al prójimo,

Por la libertad de pensamiento,

Por l@s que creen en la autenticidad, a pesar de ser juzgados,

Por la curiosidad,

Por ser uno mismo,

Por quererse a un@ y al prójimo,

Por desearnos lo mejor, aunque no pensemos igual,

Por el respeto,

Por el 'Hola', el 'Buenos días' y el 'Gracias' siempre,

Por el ser responsable de nuestras acciones, aunque no sean las mejores,

Por el reírnos de nostr@s,

Por los fracasos y los éxitos,

Por la honradez,

Por la locura y la cordura,

Por el tender las manos a quién nos lo pide, y si no podemos, decirles por qué no,

Por el respeto a todo y todos, por mucho asco que nos dé,

Por escuchar al rival, por respetarl@, aunque seamos incompatibles,

Por la maravilla del debate,

Por el tomarse una caña después del debate,

Por no interrumpir y juzgar a los que no son o piensan como nosotros,

Por l@s que cuando terminan el debate le dan la mano al adversario,

Por l@s que dejan hablar al prójimo en lugar de interrumpirlo,

Por el vive y deja vivir,

Por los que creen que en lugar de tantas leyes necesitamos más educación y libre albedrío,

Por los que creen en la creatividad de la libertad,

Por la honestidad,

Por la vulnerabilidad,

Por aceptar que nadie es perfecto y todos tenemos nuestras neuras,

Por l@s que creen que Míster y Miss 10 no existen,

Por la belleza de la vida, y de las cosas,

Por la oscuridad de la vida,

Por las amistades que nos entienden y nos complementan,

Por esas parejas que nos hacen mejores personas,

Y por esas otras que nos destrozan,

Por l@s rivales que nos hacen mejorar,

Por todos y todas,

Por lo que nos une,

Por nosotros,

Seños políticos, por nosotr@s nos merecemos lo mejor de ustedes, nunca se olviden.