Esperanza Navideña

EL SER HUMANO FUE LIBRE DE NUEVO

Y la estrella brillante se cayó del cielo

El sol quiso apagarse

Entonces la luna blanca dejó de verse

La tierra sucumbió en la luz oscura

La tierra miraba al cielo

Pero se había quedado oscuro

Del color de la tiza negra

Perdidos los seres humanos

Sin ver los campos amarillos

Sin ver las olas del mar

Sin ver los ríos cristalinos

Porque todo era tiniebla y miedo

Se miraba hacia adelante

Pero por el cristalino del ojo

Ya no entraba la luz de la esperanza

Marchábamos en silencio

Tanteando con las manos los obstáculos

El cielo azul de los días claros

Se quedó sin el sol brillante

Pero cuando todo estaba perdido

La tierra emergió del suelo

La tierra

Esa tierra hermosa y bella

Sintió las pisadas de mujeres y hombres

Sintió en sus rocas la fuerza

Sintió en sus montes la altura

Sintió en el hielo el frío

Sintió el mar chocando con fuerza y bravo

Sintió el cielo oscuro

Y cuando se dio cuenta de que los árboles ya no eran verdes

Cuando se dio cuenta que los pajarillos estaban en sus nidos escondidos

Y cuando se dio cuenta que el tigre tenía miedo

Que las ballenas nadaban sin rumbo

Cuando se dio cuenta que los delfines ya no jugaban en el mar

Sintió toda la desesperanza y la tristeza del mundo que sujeta

Sintió toda la tristeza de los hombres, de las mujeres

Caminando perdidos

Entonces la roca se hizo potente

Entonces la tierra se rebeló con fuerza

Desde sus mares profundos sintió el fondo

Donde también hay tierra

Y sacó toda su fuerza

De su interior más fuerte

La roca chilló

La montaña se abrió en dos

Y por los huecos de los volcanes

Una luz potente

Fuerte

Enérgica

Como la luna blanca apagada

Como el sol amarillo oscuro

Como las estrellas sin brillos

Y el volcán llegó al cielo

Iluminando los mares azules

Los trigales

Iluminando los ríos cristalinos

Y los peces se agitaron contentos

Y los grillos cantaron de nuevo

Las luciérnagas todas juntas se unieron

Creando la luz en la noche

Los volcanes iluminaron la tierra

Entonces las mujeres y hombres

Pisaron la tierra firme

Entonces el miedo se desvaneció

De repente

Y el ser humano fue la roca

Fue el delfín jugando

Fue la ballena echando chorros de agua azul

Salió de sus nidos e inició su vuelo

El tigre abrió sus fauces

El tigre se unió a mujeres y hombres

Llevándonos por selvas verdes

Acercándonos a elefantes grandes

El tigre recobró su fuerza

Se hizo amigo nuestro

Porque toda la tierra se unió

Y el ser humano fue libre de nuevo

Cuando la esperanza renació en una Navidad diferente