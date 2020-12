"Covid persistente" y el escenario VUCA

La iniciativa británica para abrir 40 clínicas para atender la «Covid persistente» obedece a una voluntad decidida para afrontar una necesidad imperiosa, nueva y disruptiva para la ciencia médica y su organización asistencial.

La nueva enfermedad comprende síntomas de carácter abierto, no totalmente definidos, dado que afrontamos un virus desconocido en muchas de sus manifestaciones a medio y largo plazo.

No todos los afectados las padecen, pero ello no implica que no deba afrontarse lo que es emergente y nuevo entre muchos ciudadanos.

Se estima que, a finales de noviembre, según recoge el diario Financial Times en su edición de 15 de noviembre de 2020, podrían estar operativas.

Aunque los datos de la pandemia no siguen pautas uniformes y regladas de modo taxativo en el continente, en el Reino Unido se estima que más de 60.000 personas sufren las secuelas de esta enfermedad.

La Clínica Mayo de EEUU enumera como síntomas persistentes más comunes:

-Fatiga.

-Dificultad para respirar.

-Tos.

-Dolor en las articulaciones.

-Dolor en el pecho.

Otros signos y síntomas a largo plazo pueden incluir:

-Dolor muscular o dolor de cabeza.

-Latidos cardíacos rápidos o fuertes.

-Pérdida del olfato o el gusto.

-Problemas de memoria, concentración o sueño.

-Erupción o caída del cabello.

La existencia de estos centros especializados facilitaría la gestión de otras patologías médicas que han sido relegadas por la pandemia.

Las circunstancias obligan a innovar casi a diario y sus desafíos, grandes y desconocidos muchos de ellos, no permiten una zona de confort para la administración médica. Esto es lo que produce lo crítico y urgente de una situación vírica que está obligando a cambiar patrones de conducta, diseño de espacios y escenarios para interactuar distintos, distantes y alejados de los conocidos hasta ahora.

Podríamos conceptuar la situación generada por la pandemia como un escenario VUCA, que pondrá en valor o en disvalor la calidad, el compromiso y el liderazgo ante situaciones de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.