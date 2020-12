Sancho confinado

¿Quién no se pregunta, qué va a ser de nosotros? Los enemigos de España ocuparon los gobiernos bajo el velo de todo lo contrario. Las grandes agencias informativas del mundo, controladas por la élite financiera, determinan lo que es falso y verdadero. Lo peor para el pueblo español ya ha comenzado. Hacia Hispanoamérica se hace muy difícil la salida porque un mesianismo marxista se ha apoderado de casi todos los campos. Y para colmo, nos quieren inyectar una vacuna que, bajo el velo de la ciencia, oculta una terrible metafísica. Nada es posible hacer mientras no desaparezca del mapa la actual dirección mundial de la OMS y la Agenda 30 de las ONU. Ellos, bajo el velo todo lo contrario, son los grandes enemigos de la Humanidad. Pura utopía globalista. Nunca, en la historia, España, Sancho y Quijote, se han visto acosados por tan sutiles energúmenos. Grandes daños ya están garantizados. La supervivencia de España aún es una incógnita, porque no brilla cuando hace sol, ni reina cuando hay un rey.

Bajo una luz cenicienta,

en famélico corcel,

polvorienta, grave, lenta,

una figura se ve.

En un recodo se para,

examina a un mercader,

no le pregunta ya nada,

ni a dónde va y para qué.

La bacía de un barbero,

que su cabeza resalta,

la palpa el buen caballero,

no es un yelmo la hojalata

De pronto, sobre el ijar

de un rayo arrea, cabalga

la espuela de un temporal

que todo lo descabalga.

Da, el atónito andante,

de bruces contra el suelo,

se quedó sin Rocinante,

sin los estribos del sueño.

Confinaron al buen Sancho

y a Dulcinea, en Toboso,

los ganados y los ranchos,

son de Tedros y de Soros:

España sin corazón

ya no late con su ley,

no brilla cuando hace sol,

ni reina cuando hay un rey.