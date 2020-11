El modelo de sociedad destruido

El hecho de llevar más de 50 años en una lista negra me ha permitido observar y comprender algunas cosas de la sociedad, el mundo, España. No es solo un amplio grupo de personas alegres, “terraceras” y confiadas. Hay diversidad de elementos y entre muchos de ellos aparecen corrupciones, prevaricaciones, nepotismo, etc. son indicios de que algo no va bien, de que ese modelo de sociedad está agotado.

Para más inri los medios de control son cada vez mas amplios y sofisticados. Se puede percibir la maldad y la perversión de ciertos elementos que integran algunas instituciones, con muchos cómplices en el sector servicios, que ingenua y altruistamente colaboran en los diversos daños que se infringen. A veces, a una dama añosa e inerme, que no debe nada a nadie, paga sus impuestos y obedece las leyes divinas y humanas.

Como un cáncer con metástasis.

Un modelo de sociedad, que alberga en su seno semejante patología, está acabada. Ya no sirve. Lo que vemos ahora no es democracia.

Acabamos de comprenderlo, pero Bilderberg funciona con 50 años de adelanto respecto al común de los mortales. Cuando nosotros alcanzamos a comprender algo, es ya un proyecto acabado y el gobierno en la sombra está ya 50 años más adelante.

No tiene remedio.

La pléyade de gobernantes ineptos y corruptos es mundial. En muchos países hay destructores más o menos conscientes, que no se sabe. No es casual, ni es el deterioro normal de las instituciones. Las adversidades que nos suceden no son casuales.

El modelo social está acabado y destruido, pero todavía van a rematarlo del todo.

¿Y cómo puede quedar esto después de la desolación?

Los ricos, sea como sea el dinero o lo que le sustituya, seguirán siendo ricos y tendrán el verdadero poder. Con más o menos disimulo habrá oligarquías.

La clase media, diezmada pertinazmente, consistirá en funcionarios que son los que aportan claramente sus enormes IRPFs.

Los parias de la tierra se esclavizarán por sueldos irrisorios.

La informática y el dinero tendrán el poder.

Si se rumoreó en algún WhatsApp, que el propio Bill Gates había intervenido de algún modo en la fabricación del virus que nos diezma y nos asola. Y la culpa a los chinos, que no digo yo que no la tengan, pero aquí hay mucho mas “tomate”.

Llevan mucho tiempo trabajando en ello y ya está hecho.

Esperemos que el futuro sea hermoso y produzca seres humanos armoniosos y amorosos que practiquen asiduamente las virtudes cardinales y teologales o el óctuple sendero del Buda si es que les place.