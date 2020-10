La república de Chichi y Nabo

Érase una vez un país donde todo el mundo tenía una oportunidad, dependiendo del esfuerzo, viveza, incluida la preparación personal. Había gentes con intención de «asaltar el cielo» y otras lo lograron asaltando una cama. Ironías de la vida, pretenden instaurar una república en este hermoso país llamado España.

Ella, mujer, femenina, muy femenina, madre, que da clases a todos de su valía personal e inteligencia, ha sido la revelación de toda la tropa. La licenciatura en Psicología es un mérito académico a reconocer. Muchos al oír cómo habla, sus argumentos, la evolución del pensamiento en la expresión, llegamos a dudar de cómo escribe la criatura para superar los exámenes. Espero no fueran pruebas «orales», ya me entienden.

Su mayor objetivo somos los hombres. Bueno, no todos, algunos. Se nos diferencia de todas sus anteriores parejas, al parecer componentes del mismo partido, que pensamos, trabajamos, ideamos y sentimos como hombres; ellos y ellas piensan como mujeres de «su» ideología. Nosotros somos malos, peores, odiosos, simplemente porque admitimos o creemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la propia Constitución Española de 1978, donde se indica que «nadie puede ser discriminado por razón de sexo», entre otras. Si no fuera por la presunta superioridad moral de la extrema izquierda sobre el resto del «mundo universal», me cuestionaría un poco su ideario. ¡No quiero ser más ni tampoco menos!

Hemos de recordar que, en cuanto tuvo servicio de escolta, se vino arriba, muy arriba y utilizó a otra mujer —sin recordar su feminismo— para realizar labores de recadera. El escolta es un servicio para procurar seguridad a la persona objetivo. Ella, al contrario, enviaba a la compra de comida, bebida, productos de limpieza y/o farmacia. El presunto despido improcedente se saldó con el pago de una indemnización en el acto de conciliación para evitar llegar a la vista oral, declaraciones, publicidad. Falta conocer quién pagó las decenas de miles de euros en ese desembolso.

Como mujer y madre nos ha dado todo un ejemplo de abnegación y reproducción: 3 hijos en apenas dos años. En un plazo más reducido ha sido portada de dos revistas con temática «rosa», luciendo espléndidos vestidos, zapatos, relojes, como si fuera una aristócrata cualquiera o una joven recién llegada al mundo del postureo.

Tras este breve análisis planteo dudas; siendo licenciada en Psicología obtuvo un trabajo en un comercio por breve periodo; habiendo atraído el cariño y atención del jefe del partido, posteriormente madre de sus hijos, consiguió ser nombrada ministra en el Gobierno de España. ¿Qué potencia más su formación política? ¿El conocimiento o el sexo?

Destacar, nunca destacó mucho. Fue haciéndose un nombre al conseguir colar un programa de TV, gracias a la financiación de un Estado islámico en un país de tradición católica, apostólica y romana. Los cientos de miles de «euracos» provenientes de Irán sirvieron para ir dándose aire, creando una imagen de sí con más autobombo que el utilizado para sulfatar un olivar con tractor.

Las reporteras, chicas jóvenes, universitarias, en concreto cercanas a la facultad donde impartía enseñanza como profesor interino —muy, muy inteligente, pero sin haber aprobado siquiera la oposición—, decían de las «miradas lujuriosas de Pablo». El individuo contestaba a la novia de su íntimo amigo:

—Para miradas lujuriosas, Rita, las que tú despiertas allá donde vas... en fin, ya hablaremos de esto en otro momento.

Tiempo después, según denunciaron, se produjo el robo de un teléfono de una estrecha —por cercanía— del tipo cheposo, con pelo largo, habitualmente recogido y con aspecto de poca limpieza o excesiva producción de grasa en el cuero cabelludo. El dispositivo tenía una tarjeta de datos, la cual fue entregada y visionado su contenido por este muchacho. Él, al ver las fotografías, videos, conversaciones y demás archivos, decidió conservar en «su» poder para no meter «más presión» a la joven propietaria, quien ya superaba la mayoría de edad. ¡Qué gran lider! Piensa el tipo ser más que los demás, tanto para decidir la presión, miradas, relajamiento o cuándo se puede poseer la propiedad privada.

Resumiendo, envió a su ex al «gallinero» del Congreso de los Diputados, tras una columna y privó de la propiedad a una chica de su círculo íntimo. Su actual pareja es sentada a su «izquierda» en el escaño cuando comienza la relación y nombrada ministra tras ser madre de sus tres hijos.

Recientemente el «vicepeich» manifestó, habiendo jurado la Constitución ante el Rey, que se deben aprovechar este momento de dudas y debilidad de la Familia Real para que:

—España avance hacia una nueva república.

Entre estos dos, que piensan como piensan en lo que piensan, sea política, sexo o comida, si en España nos descuidamos, más pronto que tarde su mensaje será:

—¡Bienvenidos a la República de Chichi y Nabo!