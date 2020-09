Futuro incierto

Estamos en un momento de la Humanidad en el que se avecinan grandes cambios, es evidente que muchos esquemas en cuanto a economía, educación, política, etc., ya no ofrecen una solución a nuestras sociedades, y por si fuera poco, la realidad nos empieza a enseñar que la Globalización no es un concepto abstracto. Sólo hay que ver los estragos que un virus puede causar en el mundo, no hay como cerrar las puertas, y porque cada vez más rápido nuestros actos se expanden de un punto al otro del Planeta, por lo que ya no se pueden tomar decisiones de manera aislada y de espaldas al resto.

Entonces, ¿qué es lo que nos queda?, ¿qué puede hacer nuestra Sociedad, o mejor cada individuo en su pequeño mundo, para ir buscando un modo de vida y un camino a seguir?

Creo que hay mucho trabajo que hacer de cara a la Educación, a la forma en que trasmitimos valores a nuestros hijos, ya que son ellos los que cogerán el listón de relevo. Y de ellos depende que las cosas giren en la dirección correcta, que el día de mañana ellos tengan los principios necesarios para organizar un mundo Nuevo, con otros valores y nuevas Esperanzas.

No podemos seguir repitiendo tópicos y clichés que ya no tienen sentido, porque el Mundo ha cambiado y hay una necesidad urgente de cambio de rumbo, si queremos que el Futuro sea un camino iluminado y no un túnel oscuro y frío, hay que tomar las riendas cuanto antes. Ya no hay izquierdas ni derechas, sino personas con intereses y necesidades comunes, un trabajo, una casa, medicinas.. No somos tan diferentes.

Pienso que lo más urgente es que hagamos examen de conciencia y nos demos cuenta de que el Mundo es un lugar más pequeño de lo que creíamos, y que nuestras actitudes frente a la vida son las que al final importan y consiguen que las cosas mejoren o vayan hacia el precipicio. No hay soluciones milagrosas, no hay fórmulas mágicas, por mucho que pensemos que eligiendo a un gobierno, podemos descargar en él nuestras responsabilidades, estamos viendo que no es así, que un gobierno es un grupo de personas como nosotros y que no tienen capacidad de cambiar nada, si nosotros no queremos que cambie.

Evidentemente tener buenos representantes hace que las decisiones que se tomen sean las correctas, o deberían de serlo, pero siempre es la Sociedad, mejor aún, el Individuo, el que tiene ese poder, si el individuo no está preparado, su aportación será negativa, y una sociedad con una mayoría de personas carentes de valores y principios, es una Sociedad enferma y condenada al fracaso.

Y esta sociedad cómo va a poder elegir el camino correcto, los representantes correctos, educar a sus hijos...

En mi humilde opinión creo que estamos muy perdidos, y no estamos haciendo el esfuerzo que deberíamos como personas, y que tenemos de una manera u otra intentar cambiar si es que queremos que haya una Esperanza, y un Futuro para todos.