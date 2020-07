Sr. Núñez Feijóo, soy madrileño, he estado en Galicia y me gusta mucho. Si alguien de mi familia o yo tuviéramos indicios de tener el coronavirus, no solo no saldríamos de Madrid, no saldríamos de casa o iríamos directamente al hospital para no contagiar a nadie.

Pero no se preocupe, ya que somos unos apestados, no vamos a ir a Galicia ni este año, ni ningún otro año mientras usted sea presidente de la Comunidad Gallega. Ésto tendrán que agradecerle sus conciudadanos.