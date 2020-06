Un dardo perdido. Las estafas recientes del capitalismo

¡Dios me libre de ser considerado de izquierdas! Mi espíritu práctico me impide pensar de semejante forma. Quienes bien me conocen así me lo reconocerán y quienes menos me quieren por ello seguro me señalarán. Ahora bien, debo rendirme a la evidencia que, desde hace años, desde el pensamiento capitalista nos están tomando literalmente “el pelo”. ¡Uno ya no sabe qué pensar! Y con ello me refiero, a la sistemática manipulación conceptual e informativa, para hacernos comulgar con ruedas de molino.

Durante la crisis económica de 2008, nos sugirieron que dado que no había suficiente empleo nos teníamos que hacer “emprendedores”. ¡Qué bonita metáfora para decirnos “búscate la vida”! Parecía que la única solución para millones de desempleados en este amado país debía ser que de la noche a la mañana todos nos hiciéramos emprendedores. No hacía falta tener muchas luces para adivinar que, para muchos españoles, este reto iba a resultar un imposible de consecuencias nefastas.

No quedándose a gusto con ello, ahora, durante la actual crisis del Covid-19, desde todos los ángulos nos llega el mensaje “esperanzador” de que hay que “reinventarse” para poder sobrevivir. Volvemos al mismo timo, pero formulado desde otra perspectiva, cada vez más sutil y elegante, eso sí. Cientos de miles de pequeños negocios deben “reinventarse”, como si los posibles modelos de negocio fueran infinitos. Si usted es un trabajador por cuenta ajena o tiene un pequeño comercio, mírese al espejo y pregúntese si se siente capaz de reinventarse así mismo.

No pretendo lanzar un mensaje pesimista, solo intento sensibilizar a las personas con la realidad de la vida misma. A veces las circunstancias, las posibilidades y las capacidades son limitadas. En definitiva, que me suena a timo. Por muchas vueltas que le demos, el sistema capitalista hace años que no funciona. El problema es que la izquierda no es capaz de encontrar soluciones razonables, debido a que piensa desde el propio paradigma capitalista, lo cual les conduce a formular propuestas sin cordura.

Me temo que habrá que encontrar un nuevo modelo que haga que todo tenga sentido. Eso lo dejo para los economistas ya que yo bastante trabajo tengo con ser emprendedor y reinventarme en esos gigantes que veo a lo lejos. Seguro que mi Dulcinea estará orgullosa de mí cuando me enfrente a ellos, que para eso soy bachiller, y tengo sobrada capacidad de reinventarme. Amigo Sancho, lo que tengo claro es que una vez hayamos ganado la batalla a esta crisis, detrás vendrán más y en ese caso ya no sé si me quedarán ganas ni fuerzas para convertirme en lo nuevo que nos pidan; pues si bien, de energía esta hecho mi cuerpo, mi alma se desgasta con cada necedad que escucho. ¡Ánimo a todos que ahora tienen que reinventarse!