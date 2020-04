Predicción contrastada

Al día de hoy 5 de abril de 2020 en la ciudad de Wuhan de la provincia de Hubei en la China central, se habla del principio del fin del confinamiento, y sin embargo los locales siguen cerrados. Vuelven las alarmas de nuevo ya que las autoridades locales temen una relajación que pueda generar un segundo brote de la enfermedad y piden a la gente responsabilidad.

Esto significa que en España, a 2 meses de retraso en la evolución de la pandemia, la fecha en llegar a esa situación sería principios de junio en el mejor de los casos. Es solamente un método comparativo que desde el sentido común suele funcionar.

Por tanto, a principios de junio, y si queremos empezar a restablecer nuestras actividades, tendremos que cambiar in extremis nuestros hábitos básicos, incluso nuestra forma de vestir. Podríamos ir con escafandras a modo de astronautas y eso nos mantendría seguros, nuestras relaciones serían diferentes y nos pareceríamos todos bastante.

No habrían mas guapos ni mas feos, eso si, si pudiéramos vestirnos sin traje espacial, algunos y algunas estarían más 'buenorros' que otros. El año 2020 todavía se podría salvar con una transformación de nuestro estilo de vestir. No es ciencia ficción sino puro sentido común. A ver quien es el primero que se toma una tapita en el bar después del confinamiento, yo no, desde luego.