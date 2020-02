La ONU en España 2020

Porque la ONU no se preocupa de Venezuela, Cuba o África, donde realmente la pobreza es el problema de cada día, podría mencionar otros países, pero no España. En las grandes ciudades como París, Barcelona, Madrid y hasta me atrevo decir Nueva York, se pueden encontrar mendigos, chabolas, villa-miserias... pero no dos millones de niños en España.

¿De dónde viene toda esta manipulación? Acaso es para favorecer a comunistas, a los que gobiernan hoy en España. ¿Acaso hay fuerzas que quieren la destrucción de Europa? ¡No entiendo nada! Hay una nueva expresión en el aire: "Coronavisuspopulis", que se está apoderando de la clases sociales débiles, sometidos a la mala información, la televisión sensacionalista manipulada por millonarios corruptos, periódicos corruptos manipulados por políticos que no aprenden nada de la historia, que vuelven al pasado, con ideologías arcaicas y fracasadas.

Vivo en España, Torre Del Mar, un pueblo andaluz maravilloso, a lo mejor tuve la suerte de escoger este lugar. No veo niños pidiendo, uno que otro mendigo pidiendo por razones obvias, el tiempo no se detiene, se vive con normalidad.

Así creo que se vive en muchos lugares en España.