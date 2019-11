Social comunismo español

El fraude fiscal de los contribuyentes asciende a 20.000 millones, el 1,7% del PIB, esto es de IRPF, más el fraude del IVA, otros 40.000 millones, el 3,5 - 4% del PIB, suma y sigue con 144.000 millones en paraísos fiscales, no acaba aquí porque hay fraude a través de rentas inmobiliarias, autónomos y profesionales. La economía sumergida es el 20% del PIB y a esto debemos sumar la corrupción política que entorpece la acción de la justicia, escalofriante.

Esta es la respuesta de por qué se tiene miedo a un gobierno con Podemos, ¿cuál es el problema, el coletas con 14 matrículas de honor, dos carreras y profesor universitario, o que muchos tienen miedo a no poder seguir defraudando con la misma facilidad? Es evidente que los intereses de quienes defraudan, propagan el miedo con la desinformación y tergiversación de la realidad.

Hay dinero para pensiones, dependencia, escuela pública de calidad, sanidad pública de calidad y para inversión, todo esto son beneficios para la sociedad, que correctamente gestionados y con un estricto control contra la corrupción política, son posibles, ¿quién con un poco de cultura política, historia, económica, se cree que la mayoría de ciudadanos pueden costearse al 100% el actual nivel de cobertura? En Estados Unidos y Chile entre otros, el sistema de capitalización de las pensiones con los seguros cubriendo las necesidades sociales, son un fracaso rotundo, donde millones de personas no pueden tener una vida digna. El comunismo es un fracaso, lo comento porque los soñadores que les interesa más mantener el fraude que el interés general que es el personal, se agarran al fracaso comunista como a clavo ardiendo, para justificar el fracaso neoliberal, que lo ha podrido absolutamente todo, y cuyo cambio o final, está siendo planteado por los mismos dirigentes de la élite que gobierna verdaderamente, más que los gobiernos títeres del fracasado capital.

Un gobierno PSOE-PODEMOS es cierto que está condicionado por los partidos independentistas que tienen un sueño que no se va a realizar, o bien, por presión, o porque si se llevara a término un referéndum, puede que sus aspiraciones sean cortadas de raíz, porque a pesar de lo que muchos desinformados y condicionados por la prensa y determinados poderes que les interesa mantener vivo el conflicto, no ganaría el indepentismo, eso es así, guste o no guste, se quiera o no se quiera, se crea o no se crea, no es lo mismo vivir en epicentro del problema, que estar informado en la otra punta de España sin tener ni idea de lo que realmente se cuece con toda su realidad social.