¿De verdad tenemos que avergonzarnos de nuestra historia?

Con motivo del aniversario de la vuelta al mundo de Elcano, estaba buscando alguna manera de compartir esta hazaña con mi hijo de siete años. Descubrí que hay una película de dibujos animados, "Elcano y Magallanes", pero con una pésima puntuación en IMDB de 3.2/10 en IMDB. Por curiosidad fui a leer los comentarios, y me di cuenta de que prácticamente todas las puntuaciones 1/10 criticaban a los españoles como colonizadores, asesinos, y un largo etcétera, escritos con una rabia como si un español les hubiera robado la moto ayer.

En los cinco años que llevo en Estados Unidos, me doy más y más cuenta de hasta qué punto la imagen de España está dañada. Resulta que Colón es un asesino, pero de todas maneras casi que da igual porque parece que descubrió América bajo la bandera de Italia (léanse los comentarios de Trump). Los colonos españoles eran también genocidas, aunque misteriosamente los pueblos nativos en las colonias españolas han sobrevivido y en Norte América casi han desaparecido. Y la inquisición mató millones de personas; poco importa que haya estudios que demuestren que en España fue de los países que menos brujas se quemaron y con gran diferencia.

Es cierto que lo que pasó hace cientos de años ya no importa, y que es mejor mirar al futuro. Desafortunadamente, estos prejuicios salen a relucir hoy en día, porque un estadounidense, un inglés o un francés que considera que su país ha sido más grande y más "bueno" históricamente, considera que tiene superioridad moral hoy sobre un español.

¿Realmente se merece esto España? Posiblemente sí. No porque los españoles del pasado cometieran atrocidades, que las cometerían de una manera similar a otros países dentro de su contexto histórico. Sino porque los primeros que deberían tener una visión objetiva y mayoritariamente unitaria de nuestra historia deberíamos ser los españoles del presente.

Pero no, nosotros tenemos un complejo tan profundo que somos incapaces de mirar a nuestra propia historia de manera objetiva y sin rencores. Entre aquellos que se han creído la leyenda negra como si fuera verdad y piensan que nuestro pasado es una vergüenza, y entre aquellos que quieren enaltecerlo hasta el ridículo y parece que añoran un imperio que nunca vivieron ni vivirán. Y todos usando la historia para dividir, con hasta la palabra "patriotismo" perteneciendo solo a un bando y siendo denostada por el otro.

Imagino que los hechos reales, como fueron, y como una manera de entender como España nació y creció hasta convertirse en el país que es hoy en día, son demasiado aburridos si no los aderezamos con sentimientos enaltecidos como si esto fuera un partido de fútbol. Y si nosotros mismos no somos capaces de mirar a nuestra propia historia con madurez, ¿cómo pedir que lo hagan aquellos que disfrutan atacándonos, insultándonos y riéndose de nosotros?

No creo que a mi hijo le importe donde están los huesos de Franco, pero espero poder algún día explicarle lo que fue la guerra civil sin que parezca que fue "buenos" contra "malos". Por ahora me conformo con explicarle que Magallanes planificó la primera vuelta al mundo, pero nunca la completó. Ese fue Elcano, español y vasco, por mucho que desde fuera se intente borrar su nombre. Espero que la película no sea un tostón.