La incineradora de Vallecas

¿Eso que huele es un poco de incienso? ¿Y eso marrón? ¿Qué es eso?... No, no huele a incienso, huele mal, huele a dejadez y mala gestión.

Imaginad que os acabáis de comprar un bonito piso en la zona madrileña del Ensanche de Vallecas, con colegios cercanos, supermercado, transportes, todo un lujo en los tiempos de hoy en día, con una inversión y esfuerzo de miles y miles de euros; cuando de pronto, al abrir la ventana entra un olor indescriptible, el ambiente es tóxico y dentro de lo poco que deja ver la contaminación se puede ver la famosa, ya, incineradora.

Famosa, por las irrepetibles denuncias de los vecinos, no sólo de Vallecas, también de Rivas, Vicalvaro, San Blas… porque el olor llega a un grado de pestilencia que dependiendo la dirección a la que sople el viento colapsa muchos lugares de la zona.

La contaminación tan alta que produce dicha incineradora está vulnerando leyes, y esto no es de ahora, hablamos que en 1997 ya hicieron pertinentes estudios donde se reveló que la situación era insostenible, hasta se relacionó entonces un aumento de la incidencia de cáncer y también el envenenamiento de aves. El estudio concluyó en el año 2000 por el Consejo Superior de investigaciones científicas de Madrid. La Comunidad y ayuntamiento llevan más de veinte años diciendo que la situación a Valdemingomez se les ha ido de las manos, no saben gestionar el 1,2 millones de toneladas de basura al año.

La respuesta de distintas instituciones es que lo arreglaran, pero la realidad es que no lo arreglan y siento parecer impertinente pero probablemente si este problema existiera en el barrio madrileño de Arturo Soria o Aravaca rápidamente pondrían solución puesto que ellos no lo están sufriendo a diario como los vecinos de Vallecas que hasta les es imposible llevar una vida normal por un problema sin solucionar desde hace muchísimos años.

Esto trata no sólo del grave problema de la indiferencia y mala eficacia por parte de los dirigentes y empresa, trata sobre la mortalidad de los vecinos de Vallecas, y aunque el ayuntamiento hizo un estudio que determinaba que no habría mayor tasa de contraer cáncer, no es cierto, Madrid Salud se encargó de señalar que los vecinos que viven en ese radio tienen muchas más probabilidades de contraer una enfermedad pulmonar, neumonía y patologías respiratorias.

El ayuntamiento no cesa la actividad y cree que la mejor medida es poner un captador más de contaminación, un captador no elimina esa contaminación ni partículas ni tampoco olores. Como su nombre indica capta la contaminación, mide… no hace nada por evitarlo.

Parte de la sociedad madrileña tiene un grave problema, una porción de ciudadanos está expuesto a riesgos que debemos detener, juntos, como de ha conseguido mayor parte de los logros, desde abajo y llegar hasta arriba. Esa parte de la población son nuestros madrileños, están en riesgo de enfermedades y calvario social. No podemos detenernos.

El 17 de Noviembre hay otra manifestación luchando por mejorar la vida del entorno de la incineradora. Imagina que te ocurre a ti. Más información en : http://www.paudevallecas.org