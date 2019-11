Derechita cobarde. Derechita chulesca

Escribo esto con la esperanza de que el debate disuelva dudas mías y de muchos españoles que tienen una idea clara de España pero no ven claro el pastel en el que la verán mejor. ¿De eso se trata, no? De pastelear con más o menos arte, y puestos a pedir yo me pido el arte de Cubero, que ya fueron Pasteleros Reales en 1902 y ahora exhiben, en su sede de Valladolid, toda una exposición de los grandes monumentos de la capital de Castilla y León realizados según los mejores artes pasteleros, así reconocidos hasta en Japón, por ello, para los de Valladolid el nombre Cubero nos llena los sentidos de maravillosos dulces. Así que si van a pastelear que el resultado sea tan especial como cualquiera de los lugares representados en la obra de Cubero.

Habrá quien vea la España con los colores de los 80 y busque las ilusiones creadas por el socialismo de Felipe González, pero hay que recordarles que no cualquier tiempo pasado fue mejor y Pedro Sánchez solo se apuntará al constitucionalismo si puede tener poder apoyando a los adversarios más a su derecha. De independentistas, podemoindependentistas y aledaños, solo decir que nadie que quiera una España que garantice libertad e igualdad a todos los españoles podrá otorgarles su voto y esperar ver ese pastel.

Ahora mismo, los únicos dispuestos a trabajar en la igualdad y libertad de todos los españoles, sin privilegios ni discriminaciones, son los partidos a la derecha del PSOE. Por tanto, solo con esos partidos podemos buscar un pastel que tenga la visión, olor y sabor de España.

Pero unos somos más apasionados, otros más pensativos, unos ponen con más valor de prioridad unas condiciones, otros otras y en eso, en esas prioridades, modos y maneras, realmente es donde encontraremos el sentido de nuestro voto.

En varias entrevistas Albert Rivera ha resaltado la relevancia que da Santiago Abascal a las armas, en una clara, y supongo intencionada, tergiversación de los términos utilizados por este, en mi opinión solo para sacar esa visión de la derecha chulesca tan asociada al franquismo, eso de: “no sabe con quién estás hablando”, expresión que me llegó a decir un niño de ocho años hijo de un alcalde de pueblo en aquella época. No, la derecha de Vox no es franquista, ni xenófoba como se dice, pero muestra esa visión del español que mira por encima del hombro y casi agrede con la mirada al que considera inferior, como quizá miraban nuestros antepasados a los que querían ser imperios como el español y no llegaban más que al dominio de muchos territorios.

Por eso habla Abascal de derechita cobarde, porque para Vox los complejos del PP ante la izquierda ganando terreno en la superioridad moral, es de cobardes, y los cambios de dirección de Ciudadanos, para él y para muchos, también es de cobardes.

Quizá no le falta algo de razón a Abascal, no es admisible que se mantenga una ley de género que crea desigualdad ante la ley, ni una ley de memoria histórica que legitima esa superioridad moral de la izquierda.

Pero, como sabemos, “de las aguas mansas líbreme Dios que de las bravas ya me libro yo”, de la derechita chulesca nos libraremos no otorgando nuestro voto, de la cobardía de la derecha nos libraremos teniendo dos partidos gobernando en coalición y que, si quieren persistir en el tiempo, deberán ser muy críticos entre sí.

Así que, veremos el debate, seguiremos reflexionando, pero si esta semana no rompe mis esquemas, volveré a conceder mi apoyo al pastel de Ciudadanos.