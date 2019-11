La hora de Pablo Casado

El doctor Sánchez vuelve a ganar las elecciones generales. Eso lo primero. Victoria muy alejada de la "expresión contundente" que el doctor, inconscientemente, exigía tras los comicios de abril, pero victoria al fin y al cabo con una diferencia notable con el PP.

El segundo aspecto a remarcar es que estas elecciones no se deberían haber celebrado nunca. Solo la doble ceguera que, por un lado, tiene el espíritu destructivo de una izquierda nula y, por otro, la incomprensible actitud de un Albert Rivera que ha decidido hacer desaparecer a su partido en un suicidio épico, nos han hecho votar para encontramos en una situación aún peor que antes para España.

Porque si antes la cosa estaba mal, ahora estamos peor, no nos engañemos.

Nos encontraremos en una situación nueva en que el señor Casado tiene un papel vital y de estado. La subida de su partido viene a ser la recolección de la tercera parte de las ruinas de Ciudadanos - las otras dos se las lleva el gran ganador: Vox. Sin embargo con ese margen, el señor Casado tiene estatus suficiente para recuperar su rol de líder de la oposición si, queramos o no, llega a un acuerdo con el doctor Sánchez. Acuerdo que pasa o por pacto programático a nivel de Estado o por abstención dando vía libre al gobierno socialista. Dicho gesto le puede ocasionar muchas críticas de diferentes ámbitos, en su partido y sobre todo desde un Vox que legítimamente reforzará su identidad. En todo caso tendrá mi respeto porque es lo único que puede hacer para evitar el caos que sería unas terceras elecciones. Va a ser difícil todo pero hay que estar muy rápido en un entorno donde se avecinan crisis internas y externas. No se puede votar más.

Por último, felicidades a Vox y que no tengan prisa. La Victoria de Vox por mucho que hoy sea brillante, será aplastante dentro de poco porque su gran activo, lo decimos ahora lo dijimos desde el minuto cero y lo diremos siempre: es que es el único partido con las ideas fundamentales que van a forjar, no sólo a España sino a Europa a cortísimo plazo: el patriotismo frente al globalismo. Ideas que triunfarán solas a poco que sus líderes no cometan errores y continúen la magnífica línea que están llevando.