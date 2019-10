Soy y seré de Ciudadanos

Tengo el honor y el privilegio de estar en unas listas electorales para las próximas elecciones. Un partido liberal, (el único que realmente lo es), limpio y con firmes valores democráticos, decide que, junto a otros magníficos compañeros, pueda poner voz a su proyecto en la provincia de Sevilla.

Cierto es también que estas elecciones se van a celebrar en medio de una situación en la que el hartazgo de la ciudadanía es palpable. Los votantes han comprobado in situ que votar mayoritariamente al Partido Socialista no ha hecho sino bloquear el país, porque al Presidente sólo le importa el Presidente y sólo le vale una mayoría absoluta. No es capaz de pactar ni con los suyos. Pedro vive cómodo en funciones, es lo más parecido al régimen dictatorial que va acorde con su personalidad egocéntrica. Realdecretiza nuestro país y mantiene maniatada la democracia.

Pero a pesar del bipartidismo y sus constantes intentos de polarizar la opinión política de los ciudadanos distinguiendo entre buenos y malos en un vano intento de eliminar otras opciones políticas, España ha evolucionado hacia un escenario en el que es preciso pactar políticas y, algo que parece lo único importante para PSOE y Podemos, sillones.

El 10N tenemos la oportunidad de librarnos de un Presidente que coloniza las Instituciones, usándolas en su beneficio personal e intenta generar el caldo de cultivo preciso para eternizarse en el poder.

Hoy Sánchez promete la luna, como ya hizo en abril, y mientras mantiene una parálisis que lastra nuestra economía y agota a los ciudadanos. No se puede mentir a todo el mundo todo el rato, y Sánchez lo hace.

Como Policía Nacional orgulloso de mi trabajo, me siento igual de orgulloso de Ciudadanos, un proyecto político que cuenta conmigo para llevar a cumplimiento su proyecto de país, obviando siglas, sillones y poniendo en el foco las políticas de educación, la sanidad, el empleo, unidad del país, derechos sociales y todo lo que realmente interesa a los españoles.

Algún día Ciudadanos gobernará el país, y no me cabe duda que España vivirá una época de prosperidad como no se recuerda. Que sea lo antes posible, el 11 de noviembre de 2019 es buena fecha...