Madrid viste nuevamente su traje liberal

Reconozco que me emocionó oír a Isabel Díaz Ayuso la última parte de su discurso de investidura. Como ella decía, hay que vivir la tragedia de una ruina familiar para comprender lo que exponen los pequeños empresarios en sus negocios, y como yo lo viví, se me puso un nudo en la garganta cuando la escuchaba. Solo le faltó decir algo: la ruina llegó por la crisis que el gobierno socialista negó primero y luego consolidó. La de mi padre ocurrió en la crisis a la que nos abocó el “socialismo” de Felipe González.

Si Sánchez gobierna y las previsiones internacionales siguen sin cambio, serán muchos los que volverán a pasar por lo mismo. En la Comunidad de Madrid hemos dado un gran paso para evitar que eso ocurra, un gobierno comprometido con la libertad económica, educativa y de todos los ciudadanos. La libertad que no pasa por dar derechos sin obligaciones, la libertad que acoge a todos sin crear nuevos y rígidos códigos morales, la libertad que huye de las visiones sectarias que tratan de imponerse como una nueva dictadura, igual de opresora pero aún más incongruente con el ser humano. Madrid es el motor económico de España y ahora puede ser su motor ideológico.

No será fácil, cada cambio en la gestión de hospitales, colegios o cualquier servicio público será valorada como un intento de aniquilarlos. Se fomentaran huelgas y protestas y la respuesta será mostrar a la opinión pública máxima transparencia y planes con objetivos a largo plazo para que los tóxicos no tengan ninguna justificación para sus improperios. Ya son muchos los que entienden que la superioridad moral de la izquierda viene respaldada por una discapacidad espiritual en la que los grupos minoritarios quieren imponerse, no exigiendo igualdad, sino acabar con el resto, y que se pueden justificar asesinatos en bien de entes abstractos con más valor que cada individuo.

El hábito no hace al monje, por suerte creo que esta coalición PP-Cs con el apoyo de Vox es el traje liberal que necesitaba este cuerpo de Madrid con tantas almas liberales. Si será suficiente embarcación para pasar el cabo de Hornos del próximo socialismo lo sabremos en los próximos años.