'Hasta que llegó su hora': 50 Aniversario

Sergio Leone fue el creador del llamado "spaghetti western". Su trilogía del dólar, La muerte tenía un precio, El bueno el feo y el malo y Por un puñado de dólares, le catapultó a la fama y conocimos a un jovencísimo Clint Eastwood.

A parte de los mencionados, hizo otro muy famoso que este año cumple su cincuenta aniversario, Hasta que llegó su hora, interpretado por Henry Fonda, Claudia Cardinale y Charles Bronson. Este film sitúa la violencia en un contexto político apuntando a un corrupto magnate del ferrocarril (Fonda), que destripa el paisaje y contrata a forajidos para quitar a los colonos sus tierras, mientras la viuda prostituta interpretada por Claudia Cardinale intenta cumplir el sueño de su marido de formar una comunidad en el Oeste. Una película en pantalla ancha y con una larga duración.

Christopher Frayling ha editado un libro en gran formato sobre esta película, Once Upon a Time in The West: Shooting a Masterpiece, un volumen que homenajea este largometraje y donde podemos ver los carteles más singulares que anunciaban este filme.

Según Frayling, "Hasta que llegó su hora fue una de las experiencias cinematográficas más profundas de mi vida. He visto su reputación crecer, ya no sólo como un western italiano, no sólo como western, si no como un hito en la historia del cine".