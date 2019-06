Votas el cambio, votas Ciudadanos

María, la nueva casa ¿tendrá vestidor? Sí, cariño, cambiador, vestidor y armario zapatero..¡Qué bien, cuando me vean no me van a conocer!

Esa realidad, querido votante, los partidos se olvidaron comentarla en los “clamorosos mítines”, preelectorales. Pasadas las elecciones, deberían llamarse “mítines de la mentira”.

Así que queda claro “los cambiadores, los vestidores y los armarios zapateros” son las herramientas que todos los partidos utilizan, siendo particularmente llamativo el caso de: Ciudadanos.

El plato de lentejas siempre ha sido lo más importante en el proceso de “admisión colaborativa”... Lo de “la sociedad te reconocerá tus actos” ha pasado de moda. Ahora por encima de todo ello está el criterio de “recolocación” y el de “Oficina de empleados públicos sumisos”.

¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! La mentira hipócrita siempre sale a la luz.

La sociedad os va conociendo... Lleváis el color intermedio tirando a “Lenteja”... Por lo del “plato de... lentajas”.