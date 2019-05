Mi familia parlamentaria naranja

Lo que era una línea recta en el que el horizonte se antojaba previsible y hasta aburrido hoy se convierte en una carretera de montaña con curvas de herradura.

Hoy mi familia laboral se ubica en el Grupo Parlamentario Andaluz. A saber:

Mari Carmen Martínez. Mi compi. Mi vecina de escaño y quien me soporta a diario en el Parlamento Andaluz. Ella es una de esas personas que la vida te regala y a la que te agarras con fuerza. Ojazos.

Enrique Moreno. Un gran jiennense. Su juventud se complementa con una forma de trabajar responsable y entregada. Jaén va a estar eternamente agradecida por el brutal trabajo que está haciendo en el Parlamento. Currante, alegre, un gran compañero.

Mónica Moreno. Tan dulce como inteligente. Cada vez que se gira de su escaño, delante de mí, trasmite pasión, compromiso y responsabilidad. Es un gran placer que sea nuestra Portavoz Adjunta.

María del Mar Sánchez. Pura simpatía y cuando sube al estrado a defender lo suyo muestra vehemencia, convicción y brillantez. La educación va a tener muchísimo que agradecerle, y yo personalmente también.

Ana Llopis. Mi compi de Sevilla. Dulce, alegre, simpática. Nuestra perfecta anfitrión. Mujer de éxito, con la que he tenido el privilegio de compartir lista y campaña. Gracias por ser distribuidora de tanta energía positiva.

Andrés Samper. Doctor, amigo. Un profesional sanitario que defiende lo suyo con conocimiento, pasión y entrega. Su único defecto: ser culé, pero todo tiene arreglo. Gracias por ese apoyo personal y por tus grandísimos consejos.

Concha Insúa. Una granadina comprometida. Social, infinitamente trabajadora. Granada tiene suerte con tres genios que la defienden. Su experiencia profesional y personal la hace portadora de valores que pocos tienen.

Carlos Hernández. Una de las voces de la experiencia del grupo. Siempre dispuesto, siempre trabajando. Una muleta en la que apoyarte cuando cojeas. Gracias por la ayuda recibida y la que está por recibir.

Isabel Albás. La futura Alcaldesa de Córdoba. Hermosa. Un torbellino de actividad y de conocimientos parlamentarios. Una sonrisa con piernas. Si necesitas creer en Ciudadanos, hablen con ella.

Rocío Ruiz. Nuestra Consejera de Igualdad. Puro brío. Andalucía y los andaluces van a estar muy orgullosos de su Consejera y la política que está desarrollando día a día. Una gran mujer.

Javier Imbroda. El Jefe. Un genio. De el aprendemos a diario. Inteligencia emocional, solvencia y, sobre todo, compromiso con la educación andaluza. La educación en las mejores manos.

Juan Marín. Vicepresidente de la Junta de Andalucía. Un hombre que ha sido el primer portador de la bandera de Ciudadanos. Alguien que apostó por un embrión del que hemos nacido y crecido muchos demócratas como yo.

Marta Bosquet. La Presidenta del Parlamento Andaluz. Trabajadora, enérgica, una gran líder, compañera y persona. Ciertamente es un placer verla sentada en lo más alto de la Cámara autonómica y sin duda nos representa.

Julio Díaz. Vicepresidente del Parlamento Andaluz. Comprometido con su Huelva natal. Alguien que siempre está atento a las necesidades del grupo, y que se halla al lado de nosotros.

Fran Carrillo. Para mí, una luz. Cuando un profesional accede a ciertas cotas de prestigio merecido, puede pensar que su personalidad o esencia puede estar comprometida. No es el caso de Fran. Sensato, inteligente, formado, una de esas personas a las que acercarse cuando quieres aportaciones. Un tío que merece francamente la pena. Gracias por tanto Senador.

Javier Pareja. Un tío muy especial. Empático, cuando no estás en tu mejor momento hay unos ojos pendientes de ti, dispuesto a dar lo mejor de sí para ayudar. Aún no se qué hice para ganarme su cariño, pero me alegro infinitamente de haberlo hecho.

Juande Sánchez. Sólo hay una cosa más grande que su estatura en este gran tipo: su calidad humana. Que sea una gran persona no debe hacernos perder el norte de que este hombre es un grandísimo profesional capaz de hablar y defender cualquier tema con solvencia.

Teresa Pardo. Pura pasión malagueña. Uno de los tesoros de este equipo y nuestra guía. Empática, vecina de escaño y una persona capaz de ofrecer ayuda sincera. Crece y crece.

Raúl Fernández. Hoy puedo decir que tengo mucha suerte de haber conocido a este paisano en Andalucía. Como buenos manchegos jamás diremos esto en persona, así que aprovecho estas líneas para decirte “te quiero hermano”

Sergio Romero. Nuestro líder y portavoz. Eléctrico, activo, entregado. Un joven talento al que se le aproximan grandes éxitos personales y profesionales. Un amigo, una persona capaz de animar y al mismo tiempo cabal para gobernar nuestra embarcación guiado por el faro de sus tres tesoros.

Agradecido al proyecto de Ciudadanos en Andalucía emprendo mi camino hacia Madrid. Un privilegio casi tan grande como la responsabilidad de llevar la voz de los sevillanos al Congreso de los Diputados.