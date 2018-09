Modelo acabado

Sostengo que este modelo de sociedad está acabado. Y no es solo por la corrupción y los innumerables abusos y bizarrías inclasificables que amenazan muy eficazmente las bases de convivencia, sino también las instituciones sobre las que se sustenta. Todo está corroído a conciencia y especialmente el factor humano.

Me pregunto si este modo de corrosión, como el que señalaré, no estará fomentado desde las mismas instituciones para proporcionar diversión e indirectamente disciplinar en la obediencia y en la sumisión a los bigardos que se cobijan bajo sus uniformes. Ya he dicho que esas instituciones tan antiguas y tan endogámicas, sometidas por un secretismo jurado , condición sine qua non y por las características que me facilitó un día uno de ellos: guapos, tontos y casados, adulados con equipos costosos y abundantes, con toda clase de vehículos armas y gadchets, están estadísticamente integradas por toda clase de patologías. Se facilitan las obsesiones y se fomentan los comportamientos psicopáticos, sin contar las taras genéticas admitidas sin reparos y no sé si fomentadas.

Además tienen mucho tiempo libre porque trabajan poco y son muchos, así que pasan mucho tiempo ociosos y desocupados y sus narcisismos, recursos y bagajes no deben dar para mucho. Las listas negras pueden ser un buen modo de mantenerlos entretenidos.

Asequibles a la manipulación mafiosa a partir de las envidias provincianas y al uso de la calumnia como medio de destrucción de cualquier persona que tengan a bien colocar en sus listas negras ,bien por motivos ideológicos, como me consta, o bien por motivos provincianos, ruines y miserables, obedecen sin cuestionárselo como un solo hombre. Un modo de divertirse bastante peligroso y dañino. Y como retrató Lorca: tenaces e inasequibles al desaliento. Me consta que pueden pasar mas de 50 años, hozando como chanchos en la vida privada de personas de bien, honestas a machamartillo sin cuentas pendientes y que no han hecho daño a nadie, solo por la envidia monstruosa y demencial.

Es su forma de divertirse en plan zombi o troll, que no sabría cual de los dos se adapta mejor a su comportamiento.

Son tan numerosos y cuentan con tantos cómplices, familiares, amigos, deudos, “confites” exconvictos , emigrantes miedosos y estómagos hambrientos que abarcan prácticamente todo el numeroso colectivo de las clases bajas y sector de servicios, fácilmente manipulable y conducido a ejecutar cualquier sugerencia .

No acabaría de resumir lo que he conocido después de mas de 50 años de acoso brutal a todos los aspectos de mi vida personal social familiar y profesional.

Y es por eso que me cuestiono y creo que muy fundadamente este modelo de sociedad con tantos fallos fundamentales. Ataca a los derechos humanos tan indebidamente, proclamados por el ridículo 'buenísmo', mera apariencia de escaparate, incapaz de resolver problemas estructurales gravísimos. Estos socavan, en mas casos de los que queremos conocer, la convivencia , supervivencia, y la paz interior de seres humanos absolutamente inocentes. Y solo porque algunos de ellos con capacidad de manipulación del grupo lo decretaron desde la envidia hace mas de 50 años. Lo ejecutaron y ejecutan con consignas patológicas y sumamente dañinas de extorsión y destrucción de un ser humano de cualidades mucho mas altas de lo que semejantes individuos y sus descendientes son capaces de reconocer. Se siguen ejecutando fiel y obsesivamente tres generaciones mas tarde de los psicópatas que les precedieron.