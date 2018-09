Aparentar porque soy presidente

Lo primero que debe comprender cualquier persona que llega a conquistar lapresidencia de un país es las características del mismo. ¿País desarrollado, industrializado? ¿Porcentaje de paro? ¿Volumen de rentas nocontributivas? ¿Importe sostenibilidad de inmigración? ¿Carencias de la SanidadNacional? ¿Situación de la Educación Nacional? ¿Obligaciones internacionales?Sería muy importante preguntar: ¿Déficit Presupuestario? ¿Coste intereses DeudaNacional?

Para terminar debería conocer la filosofía de la economía tradicional y popular. “Donde entra no se puede sacar”. “El gasto sin Patrimonio es ruinoso”. “El que mucho abarca poco aprieta".

Y si quiere salir adelante debería asumir el dicho: “en las dificultades, el rico supo serpobre y conoció después la prosperidad. Sin embargo, el pobre vivió como rico y alfinal siguió siendo pobre”.

Apretarse el cinturón es bueno para que no se caigan los pantalones y se vean lasvergüenzas. Hoy, señor Presidente, poco hay de lo comentado. Siga usted con la 'Justicia Universal', con la 'asistencia VIP para todos', con la complacencia general con los “Reinos Taifas”, con los puestos de libre designación por apellidos. Siga usted prometiendo lo que no tiene. Siga, siga y no olvide que como el anticlericalismo es ideológico en ustedes. No pensará que venga Jesucristo a “multiplicar el pan y los peces”. Señor presidente, las apariencias no engañan y el hábito no hace al monje, aunque sea usted presidente.