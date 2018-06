España Ciudadana

La propiedad intelectual de la unidad y prosperidad del país ya se ha registrado a nombre de Ciudadanos. Ningún proyecto político ha osado situarse como mástil de la bandera española en Europa, quizás por el pánico de ser catalogados por los populismos y nacionalismos como “fachas”.

Pero somos mayoría los que nos sentimos representados y orgullosos de ser de donde somos, de nacer donde hemos nacido, de vivir en una tierra heredada de generaciones de compatriotas que lo dieron todo por dejarnos un país más próspero y unido. Ahora nos toca a nosotros defenderlo, mantenerlo unido para que nuestros hijos vivan un futuro lleno de oportunidades. Tenemos enemigos poderosos, enemigos que usan la demagogia, el adoctrinamiento, el racismo y la mentira. Pero también tenemos un equipo lleno de talento y capacidad de lucha.

En el centro de Málaga nos dimos cita más de 4.000 personas para auto reivindicar nuestro compromiso con España. Ante ponentes como el Premio Nóbel Vargas Llosa, el empresario Kike Sarasola, la Magistrada María José Torres, la escritora Elvira Roca y por supuesto toda la familia de Ciudadanos representada por Albert Rivera, todos firmamos nuestro compromiso con la unidad y fortaleza de la democracia española en Europa.

Especial mención quiero hacer a uno de los ponentes, el ex seleccionador de baloncesto Javier Imbroda. Como si el tiempo no hubiera pasado, su voz rota trasmitió la ilusión y fuerza que divulgaba en los banquillos a los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Rudy Fernández, Calderón, etc. Este Melillense de nacimiento y malagueño de adopción trasmitió ese algo especial que tiene quien consigue el mayor de los éxitos cuando nadie lo espera. Los allí presentes nos sentimos especiales al oírle, yo incluso hubiera sido capaz de machacar el aro a pesar de mi 1,75.

A este proyecto cada día se suman más y mejores símbolos de la unidad y el triunfo del sacrificio frente al desánimo o la rendición.

España tiene quien la defiende. Gracias Ciudadanos.