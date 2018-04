Cuadrando el círculo

Desde Tarragona, la alegría confronta a la tristeza y el tiempo pasa sin amo. Pero en el fondo sigue latiendo la gran preocupación por el quiste político en que vivimos.

Termina el tiempo de la Pasión, pero la pasión con minúscula continúa. Los padecimientos sociales no cesan y, de seguir este sinsentido político de un procès fracasado, sin estrategia política alternativa disponible - con el reloj parlamentario corriendo-, el enfrentamiento y la fractura social, la violencia en la calle entre catalanes comenzará a ser visible.

Constatado el enorme fracaso, se necesitan nuevos liderazgos en la política catalana - ¡y en la estatal!- ¿ a qué esperan para impulsarlos? ¿A que la Justicia dé o quite razones? ¿Pero no habíamos quedado en su politización? ¿Es que también la política se ha judicializado y no hay iniciativa para salir del bucle?

Cataluña no merece esta herida sangrante. Y los catalanes, menos todavía. No se necesitan Mesías, solamente ciudadanos con altura de miras para superar este horizonte rastrero y seny para subordinar la rauxa y primar el interés general de la nación. Cegada la república, es tiempo de re(s) pública.

Quien pide libertad, será porque se siente aprisionado. Pero quien pide seny, será también porque siente el imperio de la rauxa en derredor.

Libertad y seny para Cataluña. ¿ Se podrá cuadrar este círculo asfixiante y deletéreo?.