La democracia. ¿Otra batallita del abuelo?

No sé lo que da más escalofríos: leer el último informe de Freedom House sobre el retroceso de las democracias en el mundo o las declaraciones ditirámbicas del Presidente de la primera democracia del mundo, Trump, sobre la perpetuación de Xi Jinping en China.

¿Será el demócrata una especie en vías de extinción? En Europa, están triunfando los partidos “populistas”. Así, en Hungria, Orban lleva ocho años en el poder; en Polonia, el Partido PiS (Derecho y Justicia) ganó las elecciones en el 2015, sin olvidar hace pocos meses, la reelección del populista Milos Zeman en República Checa o la entrada del partido de extrema derecha FPÖ en el gobierno austriaco. Más cerca, en Italia, más del 50% de los electores votó partidos antisistema (La liga del Norte y el Movimiento 5 estrellas). Por su parte, Francia se salvó por poco de esa ola populista. No obstante, es importante señalar que en la primera vuelta de las presidenciales, más del 40% de los franceses eligió populismo, de extrema derecha o izquierda (frente al 24% de Macron).

Y esta tendencia no puede sino acentuarse si consideramos que los jóvenes, que no han conocido otra cosa que la democracia, votan cada vez menos o lo hacen por partidos populistas. Un estudio sobre la confianza política en Francia señala que un 35% de los jóvenes entre 18 y 24 años piensa que es más efectivo acudir a una manifestación que a las urnas. Claro que más del 80% de los encuestados cree que a los responsables políticos les importa poco o nada la opinión de la gente…

Tan sólo un 36% piensa que la democracia funciona bien. Es más, un 42% opina que puede ser bueno para el país que un hombre fuerte, que no tenga que preocuparse por unas elecciones, encabece el Gobierno. Demoledor. Pero, aún más demoledor es que ese discurso lo dé un antiguo presidente de Francia. Es así como Nicolas Sarkozy afirmó recientemente en una conferencia en Abu Dhabi que las democracias destruían todos los liderazgos ya que era imposible tener una visión a largo plazo con ritmos electorales tan cortos. En su opinión, las democracias actuales se parecen más a un campo de batalla en el que sólo importa machacar y destruir al que gobierna. Por ello, concluye Sarkozy, “los grandes lideres del mundo proceden de países que no son grandes democracias”.

Así las cosas, ya no extraña ver la aparente “euforia” de los chinos al confirmarse que su actual presidente, Xi Jinping, se va a convertir en líder vitalicio; o la de los rusos, después de la nueva reelección de Putin. En este sentido, la ONG norteamericana Freedom House, que publica desde 1973 un informe anual sobre el estado de las democracias en el mundo, señala que algunos países no democráticos pretenden liderar un nuevo modelo de gobierno que hay que seguir. La ONG cita Turquía, Rusia y en particular China, cuyo presidente Xi afirmó que estaba abriendo “una nueva vía” e invitaba a los países en desarrollo a seguir su ejemplo.

Freedom House afirma que la democracia sigue retrocediendo por duodécimo año consecutivo y que 2017 fue el año en que coincidieron todos los peligros. Y es que en los últimos doce años, las libertades han disminuido en nada menos que 113 países, mientras que sólo han mejorado en 35. Causa desazón comprobar que casi 30 años después de la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría, se han desvanecido las expectativas de un mundo más democrático y liberal. Tan sólo el 45% de los países del mundo es libre –es decir, con elecciones libres, libertad de prensa, estado de derecho y derechos de las minorías- un porcentaje que sólo representa el 39% de la población mundial. Según la citada ONG norteamericana, una de las razones que explica el retroceso de las libertades en el mundo es que Estados Unidos ya no aparece como el defensor y ejemplo de la democracia. Y eso que el informe salió antes de que Trump dijera respecto a Xi Jinping que ser Presidente de por vida era algo grandioso y que tal vez tuviesen que intentarlo algún día... ¿Será que la democracia se ha vuelto una cursilada más propia del viejo siglo XX que de los tiempos que vivimos?