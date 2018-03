'House Of Cards' España

La política convertida en un show mediocre de bailarines sin ritmo y actores sin papel, una persecución por el ego masiva, siendo lo único que importa. Un sin parar de conspiraciones y juegos de ajedrez donde el movimiento de la reina supone un jaque mate al adversario, no importa lo que cueste, lo que suponga o lo que genere, el caso es eliminar a cualquier precio al que está enfrente.

Incluso eliminar a los mismos componentes, todos manejados por un simple chasquido que puede ser letal. No se puede demostrar, no se puede asegurar, pero es alarmante la tirada que hacen, una “conspiración” contra Esperanza Aguirre pudo ser la que la eliminó, aunque ella sacó el as de oros, anteriormente, para poder ver fuera a alguno de su propio partido, siendo el gran ego lo que la caracteriza, como una especie de Underwood que mide muy bien los movimientos.

Cristina Cifuentes, mirada bajo los ojos de los que un día se sintieron amenazados, de su propio partido, la torre de naipes desmoronada por un simple soplo. Cuando tus enemigos están metidos dentro de tu propio partido no sólo te dejan en cueros, si no que tienes que correr a enganchar una armadura lo suficientemente potente para frenar la ira de la oposición que aprovechará y mucho en destruirte.

La manipulación y el engaño al orden del día, falsas promesas para los ciudadanos para buscar el voto manipulado, hacer creer que el mismo partido puede regenerarse con las distintas caras que aparecen, poner estratégicamente a “un azote” de la corrupción en la capital madrileña, sabe que ese juego es necesario, pero otros observan y no dejan de hacerlo, como serpientes esperando a poder envenenar. Un segundo es decisivo para la intoxicación que acabará por bajarla del cielo para acabar en los infiernos.

Y hablando de serpientes, puede que el Frank Underwood en esta realidad sea el PNV, promesas a cualquier coste que no pueden cumplir, presionando al gobierno e intentando sacar hasta los ojos, y ¿por qué? Porque se creen que el mango de la sartén esta sujeto con su mano, porque la oscuridad que dejaron años atrás horroriza y porque creen que no hay una contra jugada clara por parte de lo que ellos consideran su oposición, a pesar de que ideológicamente son idénticos.

Subir sueldos a funcionarios, ayudas, convocatorias, cosas que no pueden cumplir lo han dado por hecho. No habrá un apoyo en los presupuestos y en el contrario, no habrá dicha cantidad de dinero, lo prometido es humo, más propaganda, vender un nacionalismo que se nutre de del nacionalismo del país entero y no sólo de insignificante territorio comparado con toda España.

Como veis y sabéis la hipocresía es la fuente principal en la vida política actual, cada cual a lo suyo, teniendo en cuenta el gran ascenso personal, la ambición que embriaga la función política y el verdadero uso de ésta: la dedicación a la política es para mejorar la vida de los ciudadanos, hacer de un país algo bueno, que sus ciudadanos tengan una calidad y seguridad; sin embargo encontramos un panorama que difícilmente puede evitarse ya, un juego de cuatro o cinco o seis… Los que quieran sumarse a la pantomima que no asegura pensiones ni tampoco un bienestar, no asegura unas condiciones de vida buenas, no asegura nada, sólo las caras de distintos políticos haciendo propaganda de su partido, que sea para la gente el más bueno. ¿A costa de qué? De nosotros.

Quizá el maquiavélico plan que traman los Underwood no sea nada nuevo, puede que el ascenso a base de la falsedad y el enchufismo sea lo que realmente ha sido siempre. Quizá la serie House Of Cards tenga muchos años de retraso.