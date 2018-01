No sabemos qué es la vida hasta que se esfuma

¿Cómo esa vida si cáncer? ¿Cómo es la vida sin preocupación? ¿Cómo es la vida dando por supuesto que te quedan muchísimos años de seguir viviendo? ¿Cómo es la vida cuando ni te planteas el final?

No lo tienes cerca, ni tampoco lo piensas, no piensas en que algún día tu pareja no estará, ni tus padres ni hijos, y que tu tampoco… Cuando la vida te noquea con un golpe, fuerte y repentino, aprendes a ver cosas que antes aparecían invisibles, aprender a mirar a tu pareja con un amor pasional cada día, a tus hijos con una protección que trasladará fronteras, aquello que ves insignificante y minúsculo se convierte en grande y poderoso.

El sonido del mar, el olor de una flor, coger la mano, tocar, sentir, mirar, salir a la calle ¿a qué? A pasear. Sólo eso.

Eso es lo que nos explican tras un proyecto de una fundación contra el cáncer, cómo somos el ser humano… A un lado todos los enfermos y familiares de cáncer y al otro personas sin enfermedad, no se pueden ver, están tras una pared, tan iguales y a la vez tan distintos…

Una misma pregunta para ambos: ¿Cómo conseguirlas ser feliz?. Las respuestas de un lado se pronuncian diciendo: siendo periodista en Nueva York, durmiendo, aprobando una oposición, pasando tiempo con amigos…

El eco se hace cada vez más fuerte… Al otro lado las demás personas responden; que mi hermana se recupere, que mi hija siga luchando, que pueda andar algún día, que mi mujer se cure, que hubiera tenido un solo minuto más con ella, disfrutar de un paseo, poder estar un solo día sin medicar…

Personas iguales a la vista y una diferencia abismal, los sueños y felicidad de unos se reducen a poder seguir viviendo y otros ven el poder ir a Nueva York ser periodista como algo realmente feliz, sin considerar ni apreciar que la felicidad se encuentra al lado nuestro, queriendo cada día del mismo modo, con todo el corazón, cuidando, paseando, tener el privilegio de escuchar una canción, poder pasar un solo día con la persona que más quieres ya es algo que nunca se podrá devolver porque las sensaciones son impagables. Mover los dedos, andar, poder ver, oír, no estar medicado, no sentir ese cansancio que baja las sombras de la propia persona al inframundo, reír…

Nunca prestamos atención a ello, no fijamos la mirada en los verdaderos héroes del mundo y la vida, los guerreros incansables, son ellos, inconfundibles, los enfermos… Nos dan tantas lecciones que no tenemos vida humana capaz de asimilar todo lo que saben si no lo vives y somos tan ignorantes que no nos damos cuenta que podría tocarnos a nosotros mismos o a alguien de nuestro alrededor. Por todos aquellos que ahora mismo están en el hospital, en casa, en el trabajo, en la calle… luchando por poder vivir, y por todos aquellos en los mismos lugares sin preocupación de que se esfuma la vida, se esfuma y hay que vivir el ahora, desde ya y sin escusas. Por todos aquellos que se han dado cuenta que somos unos pobres materialistas inconformistas mientras que otros luchando cada día por vivir, se dieron cuenta mucho antes del verdadero significado de la vida..¡Por los guerreros!