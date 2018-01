Dicen que Tres anuncios en la afueras puede ser una de las grandes triunfadoras en los Oscars de este año. Sobre esto diré que atendiendo a la calidad de la cinta, esto no desluciría tan icónico galardón, ya que se trata de un film que engarza con brillantez una historia, que aun cuando a priori pudiera resultar no muy original, es planteada y desarrollada de una forma que coloca a esta cinta en un lugar especial y diferencial dentro del panorama del cine actual.

Resultaría fácil decir que la película refleja esa América profunda, llena de personajes intelectualmente extremos, y que forma parte de esos films que sin constituir un género en sí mismos, si que discurren por lugares comunes. Podría resultar recurrente acudir a la filmografía de los hermanos Coen con ejemplos como Fargo o No es país para viejos, o la más reciente Comanchería del escocés David Mackenzie. Todos ellos son films que en clave de cine negro, retratan una determinada sociedad y deambulan por unos determinados paisajes.

Pero no ya complementando, sino enriqueciendo estos precedentes, se nos presenta Tres anuncios en las afueras del inglés Martin McDonagh, un film que si bien parte, como los otros, de un hecho delictivo, acaba distanciándose del mismo, y aun estando presente a lo largo de la cinta, prefiere fijar su atención en un caleidoscopio de personajes, enfrentados y moralmente condenables.

Aquí paso a detenerme en algo que me llama la atención, y es que como habrán visto, hago mención explícita a la nacionalidad de los directores antes citados, y no puedo por más que sorprenderme de que sean realizadores británicos, los que mejor están plasmando en la gran pantalla, unas historias tan americanas, tanto en su contexto, como en el reverencial respeto que transmiten a la hora de narrar algo tan engarzado en la cultura y cinematografía hollywoodiense. Sin embargo, quizás no debiera ser tan raro, ya que siempre se dice que un extraño, al llegar a un sitio, muchas veces es capaz de atrapar mejor la esencia de lo que le rodea, ya que los que están inmersos en esa realidad no tienen perspectiva alguna para aprehenderla, y si el que lo ve desde fuera. Esta breve reflexión me hace recordar la estupefacción e incredulidad que me causó el hecho de descubrir hace muchos años, que el director contemporáneo que mejor ha reflejado la esencia de lo “british”, James Ivory, era norteamericano, con lo cual no, no debería sorprenderme demasiado.

Volviendo al film en cuestión, en él hay odio, racismo y mucha incultura, en una historia de personas sin valores en un contexto de Far West contemporáneo, donde todos actúan con egoísmo, y son muy escasas las muestras de misericordia.Un film lleno de aciertos, giros, grandes personajes, y que provoca la sensación de embarcarte en una historia que no sabes muy bien a lo largo de que corrientes va a deslizarse, en que puertos va atracar, ni cual es su destino final.

No duden en ir a verla, algunos críticos ya le han dado el calificativo de obra maestra, en mi opinión es una valoración quizás algo excesiva, pero aun así, yo por mi parte no tendría problemas en calificarla de sobresaliente, y digna de cualquier paladar cinéfilo. No se la pierdan.