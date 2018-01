Paso a paso me voy haciendo 'pasota' porque...

De pequeño me enseñaron que la fe era creer y que la fe era un don del Señor... Ahora de mayor tengo que palpar, palpar, para creer, con la que está cayendo.

De pequeño me enseñaron que robar al prójimo era pecado... Ahora de mayor me dicen que no es lo mismo prójimo que sociedad... (¿Lo cogen ustedes, verdad?)

De pequeño me dijeron que abrir una cartilla en un banco era el primer paso para hacerse hombre... De mayor he descubierto que las cartillas se han convertido en bonus para empleados y directivos.

De pequeño me llevaban de la mano hacia el buen camino... Ahora, de mayor, cierro con fuerza los puños para abrirme un angosto camino.

De pequeño me enseñaron que los gobernantes eran padres, unos con traje otros con sotana... Ahora, de mayor, lo que veo son muchos hijos con todo tipo de trajes.

De pequeño me dijeron que la “la verdad me haría libre”... Ahora de mayor quiero ser libre pero no encuentro por ningún lado la verdad.

De pequeño jugaba, sonreía, me pegaba, lloraba y al final del día soñaba... Ahora, de mayor, sueño con ser todopoderoso pero no juego ni sonrío.

De pequeño la palabra eran identitaria. Ahora de mayor veo que la palabra es utilitaria.

Por eso y por mucho más voy practicando el pasotismo, sinónimo de paso de todo.