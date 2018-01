Confianza vs talento

Ante cualquier reto que tengas que alcanzar, ¿qué dos informaciones querrías tener para garantizarte el éxito? La clave, sin duda, sería saber que hacer …y hacerlo.

El primer paso, saber que hacer, tiene una relación directa con la confianza, mientras que el segundo paso, hacerlo se maneja en el territorio del talento.

La confianza es algo innato, se tiene o no se tiene, aunque se puede trabajar, pero, realmente, ¿qué es tener confianza? Lo podríamos expresar desde el punto de vista de lo contrario, diciendo que tener confianza es no tener miedo, desalojando las creencias negativas y limitantes de nuestro comportamiento sobre nuestra propia capacidad para hacer algo.

Me gusta mucho el deporte, y también la competición, especialmente para vencerme, y superarme, a mi mismo. En los eventos en los que he participado, especialmente en los momentos previos, siempre son perfectamente observables dos comportamientos; por un lado la normalidad y tranquilidad de quien hasta el mismo momento de entrar en competencia, no se muestra alterado, en comparación con quien sí trasluce signos de nerviosismo y angustia, lo cual le pasará factura sobre su desempeño, no permitiéndole mostrar su mejor versión, por más entrenamiento y preparación que haya acumulado.

La confianza se puede trabajar, pero también se da de forma natural, graba en tu recuerdo cuando ello te haya sucedido, para utilizarlo en el momento adecuado.

Jason McElwain, desde su nacimiento, el 01/10/1987, presentó problemas de desarrollo, le costaba mucho relacionarse y no consiguió empezar a hablar hasta que cumplió cinco años, siendo diagnosticado como autista.

Su afición por el basquet le llevó a enrolarse en el equipo de su instituto, el Greece Athena (Rochester, NY), realizando tareas de delegado, ayudando a entrenadores y jugadores (utillaje, toallas, bebidas, fichas, estadísticas, etc) y si hacia falta completar un entreno, también participaba completando la rotación de jugadores, lo cual le hacia feliz porque le permitía sentirse parte del equipo.

Así estuvo durante tres años, al final del tercero, en el último partido del campeonato, el entrenador le quiso premiar jugando los últimos cuatro minutos. Saltó a la cancha en medio de una atronadora ovación y con el primer balón que llegó a sus manos, miró a canasta, se cuadró y lanzó un triple… que no llegó a tocar ni el aro, pero su confianza no se arredró y en la jugada siguiente lo volvió a intentar... ¡y encestó un triple!, que fue coreado y celebrado, por su equipo y por toda la grada; en la siguiente jugada, se lo volvió a jugar y encestó de nuevo, hasta conseguir tres en menos de un minuto y cuatro en total, en una anotación final, en esos 4', de veinte puntos, ante el éxtasis de aficionados y sus propios compañeros.

Su gran recompensa es que consiguió sentirse uno más, tan normal como el resto de sus compañeros, a pesar de haber sido el héroe ese día.

McElwain no volvió a jugar al baloncesto, aún habiendo recibido el premio de la ESPN por haber protagonizado al mejor momento deportivo de ese año. Su vida discurre trabajando y colaborando en la recaudación de fondos para la investigación del autismo, mediante charlas y conferencias sobre su propia experiencia, trasladando el mensaje de que cualquier cosa que se puede soñar, se puede alcanzar… y en ese camino la confianza es la base sobre la que construir. Él falló su primer intento de canasta triple, pero, con total determinación, lo siguió intentando.

Los Fernández Ochoa son una familia de esquiadores que ha brindado al deporte de la nieve en España sus únicas medallas olímpicas, hasta ahora, en esquí alpino (Blanca, bronce en eslalom en Albertville/1992). “Paquito” consiguió el oro en Sapporo 1972 en la disciplina de eslalom y ha sido la referencia de toda la saga, sin embargo en ambientes del mundo blanco se comentaba, hace años, que uno de sus hermanos, Juan Manuel, era un esquiador mas talentoso y con mejores condiciones, pero lo que marcó la diferencia a favor del campeón olímpico fue su autoconfianza y su determinación, lo consiguió en el mundo de la nieve, pero también lo hizo en otros hábitos de su vida.

Si crees que puedes hacer algo o alcanzar determinada meta, aunque te falten habilidades o conocimientos para ello, ya estarás en la acción para conseguirlo, porque como enunció Bertrand Russell: “La mayor prueba de que algo puede hacerse es que, antes, alguien ya lo hizo”.

Nuestro principal problema es que creemos que no somos suficientemente buenos, y esa barrera hay que hacerla saltar por los aires.

Te propongo un reto: no te fijes metas pequeñas, elígelas grandes…porque tú eres grande.

La profesora de la Harvard Business School, Rosabeth Moss Kanter nos pone en la pista definitiva: “…la acción de confiar es el factor clave que les permite a las personas corrientes alcanzar altos niveles de rendimiento a través de rutinas que promueven el talento”.

Sigue la pista …y el camino, hacia tu mejor versión.